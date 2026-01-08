OpenAI запустила ChatGPT Health специально для медицинских вопросов

OpenAI представила ChatGPT Health – отдельное пространство в приложении для разговоров о здоровье. Новый инструмент позволяет подключать медицинские записи и фитнес-приложения, чтобы получать более персонализированные ответы, при этом компания подчеркивает, что он не заменяет врача.

OpenAI объявила о запуске ChatGPT Health на фоне роста популярности сервиса для медицинских вопросов. По данным компании, около 40 миллионов людей ежедневно используют ChatGPT для обсуждения тем, связанных со здоровьем. Теперь для этого создан отдельный раздел в приложении, специально адаптированный под такие разговоры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог OpenAI.

Смотрите также 8 действенных промтов для ChatGPT, которые помогут вам эффективно искать идеи

Чем ChatGPT Health отличается от обычного чат-бота?

Ключевой особенностью ChatGPT Health стала возможность безопасно подключать личные медицинские данные. Пользователи могут интегрировать записи и информацию из оздоровительных сервисов, в частности Apple Health, Function и MyFitnessPal. Это позволяет чат-боту отвечать с учетом индивидуальных показателей, помогать разобраться в результатах анализов, сообщениях от врача или подготовиться к приему.

OpenAI подчеркивает, что пользователи полностью контролируют доступ к своим данным. Во время первого подключения приложения объясняется, какие именно данные могут быть переданы сторонним сервисам, а доступ можно отозвать в любой момент. После отключения приложение сразу теряет возможность получать информацию.

Как пишет TechRadar, над поведением ChatGPT Health работали более 260 врачей из 60 стран и десятков медицинских специальностей. Они помогали настроить ответы системы, определить моменты, когда стоит рекомендовать обращение к врачу, и найти баланс между понятным языком и точностью без чрезмерного упрощения.

Отдельное внимание OpenAI уделила вопросу доверия к советам искусственного интеллекта. Компания прямо заявляет, что ChatGPT Health не предназначен для диагностики или лечения. Его роль – поддержка пользователя в повседневных вопросах, анализе тенденций и лучшей подготовке к общению с медицинскими специалистами, а не замена профессиональной помощи.

В демонстрационных видео ChatGPT Health появляется как отдельный пункт в меню. Его используют для вопросов вроде подготовки к ежегодному осмотру или для рекомендаций по физической активности на основе данных из Apple Health. Также показано, как сервис может анализировать загруженные медицинские записи или даже сравнивать страховые планы.

Вопрос безопасности данных остается одним из ключевых. OpenAI отмечает, что медицинская информация хранится отдельно от других чатов. Все разговоры шифруются, а данные из раздела Health не используются для обучения моделей. Компания также напоминает о возможности временных чатов и удаление истории с серверов в течение 30 дней.

На данный момент ChatGPT Health доступен по приглашению. К списку ожидания могут присоединиться пользователи тарифов Free, Go, Plus и Pro за пределами Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. OpenAI планирует постепенно расширить доступ для пользователей веб-версии и iOS в ближайшие недели.