OpenAI запустила ChatGPT Health спеціально для медичних запитань

OpenAI представила ChatGPT Health – окремий простір у застосунку для розмов про здоров’я. Новий інструмент дозволяє під’єднувати медичні записи та фітнес-застосунки, щоб отримувати більш персоналізовані відповіді, водночас компанія наголошує, що він не замінює лікаря.

OpenAI оголосила про запуск ChatGPT Health на тлі зростання популярності сервісу для медичних запитань. За даними компанії, близько 40 мільйонів людей щодня використовують ChatGPT для обговорення тем, пов’язаних зі здоров’ям. Тепер для цього створено окремий розділ у застосунку, спеціально адаптований під такі розмови. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог OpenAI.

Чим ChatGPT Health відрізняється від звичайного чат-бота?

Ключовою особливістю ChatGPT Health стала можливість безпечно під’єднувати особисті медичні дані. Користувачі можуть інтегрувати записи та інформацію з оздоровчих сервісів, зокрема Apple Health, Function і MyFitnessPal. Це дозволяє чат-боту відповідати з урахуванням індивідуальних показників, допомагати розібратися в результатах аналізів, повідомленнях від лікаря або підготуватися до прийому.

OpenAI підкреслює, що користувачі повністю контролюють доступ до своїх даних. Під час першого підключення застосунку пояснюється, які саме дані можуть бути передані стороннім сервісам, а доступ можна відкликати в будь-який момент. Після відключення застосунок одразу втрачає можливість отримувати інформацію.

Як пише TechRadar, над поведінкою ChatGPT Health працювали понад 260 лікарів із 60 країн і десятків медичних спеціальностей. Вони допомагали налаштувати відповіді системи, визначити моменти, коли варто рекомендувати звернення до лікаря, та знайти баланс між зрозумілою мовою і точністю без надмірного спрощення.

Окрему увагу OpenAI приділила питанню довіри до порад штучного інтелекту. Компанія прямо заявляє, що ChatGPT Health не призначений для діагностики чи лікування. Його роль – підтримка користувача в повсякденних питаннях, аналізі тенденцій і кращій підготовці до спілкування з медичними фахівцями, а не заміна професійної допомоги.

У демонстраційних відео ChatGPT Health з’являється як окремий пункт у меню. Його використовують для запитань на кшталт підготовки до щорічного огляду або для рекомендацій щодо фізичної активності на основі даних з Apple Health. Також показано, як сервіс може аналізувати завантажені медичні записи чи навіть порівнювати страхові плани.

Питання безпеки даних залишається одним із ключових. OpenAI наголошує, що медична інформація зберігається окремо від інших чатів. Усі розмови шифруються, а дані з розділу Health не використовуються для навчання моделей. Компанія також нагадує про можливість тимчасових чатів і видалення історії з серверів протягом 30 днів.

Наразі ChatGPT Health доступний за запрошенням. До списку очікування можуть приєднатися користувачі тарифів Free, Go, Plus і Pro за межами Європейської економічної зони, Швейцарії та Великої Британії. OpenAI планує поступово розширити доступ для користувачів вебверсії та iOS найближчими тижнями.