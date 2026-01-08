Спеціальні запити допомагають структурувати думки, знаходити приховані ризики та створювати конкретні плани дій для реалізації проєктів будь-якої складності, розповідає 24 Канал.

Як змусити ШІ працювати над вашими ідеями на повну?

Ефективна робота починається з надання чіткого контексту. Перш за все потрібно сформувати певну структуру, в рамках якої буде працювати інструмент:

Окресліть мету, Вкажіть обмеження, Надайте ресурси, Дозвольте моделі поставити до п'яти уточнювальних запитань.

Промт:

Ти мій партнер у структурованому мозковому штурмі. Мета: Допоможи мені провести мозковий штурм щодо [опишіть тему/проблему/результат]. Контекст: [для кого це, обмеження, терміни, ресурси]. Процес: Постав до 5 уточнюючих питань по черзі. Запропонуй 3 – 5 різних схем мозкового штурму, які ми могли б використовувати (наприклад, SCAMPER, ментальна карта, припущення, обмеження, перші принципи). Після того як я виберу одну з них, сформуй мозковий штурм у вигляді коротких нумерованих списків, прагнучи до конкретності та практичності. Врешті-решт, об'єднай найкращі ідеї в 3 – 5 тем і запропонуй конкретні наступні кроки. Пиши стислими пунктами та уникай загальних порад.

Це допоможе уникнути поверхневих порад і вибрати зручний формат роботи, наприклад, метод SCAMPER або ментальні карти.

Якщо ідей потрібно багато

Для генерації великої кількості ідей використовують техніку дивергентного мислення.

Для цього ШІ запропонуйте ШІ згенерувати перелік із 20 варіантів – від очевидних до найбільш сміливих – та попросіть оцінити їх за співвідношенням зусиль і потенційного впливу.

Промт:

Давай проведемо дивергентний мозковий штурм на тему [тема]. Обмеження: [бюджет/час/галузь/аудиторія/тощо]. Крок 1: Склади список із 20 швидких, приблизних ідей, пронумерованих від очевидних до найсміливіших. Крок 2: До кожної ідеї додай одне коротке речення про те, чому вона може спрацювати. Крок 3: Познач п'ять ідей, які здаються найбільш перспективними з погляду впливу та зусиль.

Щоб виявити слабкі місця, застосуйте зворотний мозковий штурм: спочатку запропонуйте знайти 15 способів погіршити проблему або провалити проєкт, а потім попросіть перетворити ці загрози на конкретні запобіжні заходи.

Промт:

Використовуй зворотний мозковий штурм для [теми]. Склади список із 15 способів погіршити цю проблему. Кожну проблему перетвори на конструктивну ідею або запобіжний захід. Надай перетворений список у вигляді конкретних, перевірених дій або концепцій.

Що таке метод SCAMPER і як він допоможе вам?

Додаткову креативність стимулюють випадкові тригерні слова, які змушують створювати несподівані асоціації та нові напрямки розвитку.

Промт:

Мені потрібні креативні, небанальні ідеї на тему [тема]. Крок 1: Створіи п'ять випадкових, не пов'язаних між собою слів-тригерів. Крок 2: Для кожного слова надай три способи, як воно може надихнути або змінити мою ідею. Крок 3: Підсумуй п'ять найцікавіших напрямків, які з'явилися.

Метод SCAMPER дозволяє поглянути на продукт через призму заміни, комбінування, адаптації або виключення окремих елементів.

Промт:

Використай структуру SCAMPER для мозкового штурму щодо [продукту/проекту/теми]. Для кожної літери: Замінити, Поєднати, Адаптувати, Модифікувати, Використати в інших цілях, Вилучити, Змінити на протилежне. Сформулюй 3 – 5 конкретних ідей, а не загальних порад. Кожна ідея має бути викладена одним реченням. Наприкінці склади короткий список 5 найкращих ідей за всіма кроками SCAMPER.

Для глибшого стратегічного аналізу підходить SWOT-модель, де оцінюються сильні й слабкі сторони, а також можливості та зовнішні загрози.

Промт:

Проведи мозковий штурм у стилі SWOT на тему [ідея або проект]. Склади список із 5 – 7 сильних сторін, 5 – 7 слабких сторін, 5 – 7 можливостей та 5 – 7 загроз. З цього списку вибери: 3 ідеї, які подвоюють сильні сторони; 3 ідеї, які виправляють або обходять слабкі сторони; 3 ідеї, які використовують можливості; 3 ідеї, які захищають від загроз. Надай все у вигляді стислих пунктів.

Важливо подивитися на проблему очима інших людей через рольовий штормінг, залучаючи позиції новачка, досвідченого користувача, конкурента або зацікавленої сторони. Це допомагає знайти больові точки, які раніше ігнорувалися.

Промт:

Ми проведемо "рольовий шторм" на тему [тема]. Прийми думку: – Новачка – Досвідченого користувача – Важливого зацікавленого учасника – Конкурента. Для кожної персони перелічи п'ять ідей, запитів або поліпшень, на яких вони наполягатимуть. Потім об'єднай найкращі ідеї в один список за пріоритетністю.

Фінальним етапом стає перетворення ідей на практичну дорожню карту. Тут кожен варіант оцінюється за шкалою від 1 до 5, розподіляється за категоріями (швидкі перемоги, довгострокові ставки тощо) і формується у конкретний план дій на два тижні.

Промт:

Візьми список ідей, який я надам, і перетвори його на практичний план дій. Оціни кожну ідею за впливом (1 – 5) та зусиллями (1 – 5) з коротким поясненням. Розподіли їх на "Швидкі перемоги", "Довгострокові ставки", "Експерименти" та "Скасувати". Запропонуй 2-тижневий план дій із конкретними завданнями для тестування 3 найкращих ідей.

Найкращий результат дає поєднання базового налаштування з аналітичними інструментами, що дозволяє позбутися "сліпих зон" у мисленні.