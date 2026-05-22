Разработчик потерял тысячи долларов, оставив ИИ-помощника работать на всю ночь

Из-за ошибки в автоматизированном сценарии инструмент Claude Code зациклился и работал всю ночь без остановки. Этот инцидент привёл к непредвиденным финансовым последствиям для разработчика, который забыл установить лимиты на использование API.

Об этом неприятном инциденте сообщил пострадавший разработчик на платформе Reddit, поделившись деталями своей ошибки. По его словам, обычный запуск скрипта для автоматизации рутинных задач обернулся настоящей финансовой катастрофой.

Что такое Claude Code?

Claude Code – это специальный инструмент для разработчиков от компании Anthropic, который работает на базе искусственного интеллекта. Это фактически цифровой помощник-программист. Вы даете ему задание на обычном языке (например, "найди ошибку в этом коде" или "напиши новый раздел сайта"), а он сам пишет код, тестирует его и исправляет ошибки.

Поскольку он делает это через специальный интерфейс (API), каждый его запрос и каждая сгенерированная им лента кода стоят реальных денег, которые списываются со счета разработчика.

Как обычная забывчивость привела к денежным потерям?

История началась с того, что пользователь запустил автоматизированный сценарий, который должен был выполнять рутинные задачи. Однако из-за ошибки в коде сервиса или непредсказуемого поведения системы Claude Code процесс зациклился. Вместо того, чтобы выполнить работу и остановиться, программа начала непрерывно отправлять запросы к искусственному интеллекту в течение всей ночи.

Когда автоматический сценарий "застрял" в бесконечном цикле, Claude начал посылать тысячи сложных запросов каждую минуту. Каждый такой запрос обрабатывался мощными серверами искусственного интеллекта, которые добросовестно выполняли работу и начисляли плату за каждый использованный "токен" (единицу текста).

Поскольку лимиты на использование не были должным образом настроены или заблокированы, система работала на полную мощность до самого утра.

Почему так произошло

Чтобы понять, как помощник для написания кода на базе искусственного интеллекта может уничтожить бюджет, необходимо обратить внимание на то, как такие системы работают с контекстом. Каждый раз, когда вы отправляете запрос к такому инструменту, система часто добавляет предыдущую историю разговора, чтобы модель "помнила" ход работы. В начале сессии этот контекст может составлять лишь несколько сотен токенов, но после длительного взаимодействия история может раздуться до сотен тысяч токенов, которые прикрепляются к каждому отдельному запросу, объясняет MakeUseOf.

Именно здесь расходы начинают стремительно расти. Пользователь Reddit настроил систему на работу каждые 30 минут в непрерывном цикле без надлежащего условия остановки. В то же время компания Anthropic изменила время жизни кэша подсказок по умолчанию для Claude Code с одного часа до пяти минут, не сделав об этом никаких официальных объявлений или записей в списке изменений. Поскольку автоматизация ждала полчаса между проверками, кэш успевал очиститься до начала следующего цикла.

Вместо того, чтобы эффективно продолжать существующую сессию, система каждый раз заново создавала огромную историю разговоров объемом 800 000 токенов. Согласно структуре ценообразования Anthropic, запись новых данных в кэш стоит значительно дороже, чем чтение из уже активного кэша. Фактическая работа с кодом была относительно дешевой, но постоянная перезагрузка массивного контекстного окна 48 раз в сутки привела к финансовому взрыву.

В результате это привело к тому, что за несколько часов пользователь получил счет на огромную сумму в 6 000 долларов США.

Как не попасться на тот же крючок?