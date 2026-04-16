Anthropic только что представила новую модель Opus 4․7, ориентированную на передовую разработку

Компания Anthropic представила Claude Opus 4.7 – очередное обновление своей флагманской модели искусственного интеллекта, которое приносит значительные улучшения в сфере программирования, способность самостоятельно проверять ошибки и гораздо качественнее распознавать сложные изображения, графики и схемы.

Какие возможности открывает Claude Opus 4.7?

Новая модель Opus 4.7 является значительным шагом вперед по сравнению с версией 4.6, особенно в сфере передового программного обеспечения. Разработчики отмечают, что теперь искусственному интеллекту можно доверять самые сложные задачи по кодированию, которые ранее требовали пристального надзора со стороны человека. Система демонстрирует высокую точность в выполнении длительных и комплексных задач, строго придерживается инструкций и способна самостоятельно проверять собственные результаты перед тем, как предоставить финальный ответ, пишет Anthropic.

Смотрите также ChatGPT вскоре сможет запомнить ваше лицо: вот для чего это нужно

Улучшенное визуальное восприятие

Одним из ключевых преимуществ Opus 4.7 стало существенное улучшение визуального восприятия. Теперь модель способна обрабатывать изображения с разрешением до 2 576 пикселей по длинной стороне. Это втрое превышает возможности предыдущих версий Claude и позволяет ИИ детально анализировать сложные диаграммы, технические схемы, химические структуры и плотные скриншоты интерфейсов. Благодаря этому модель создает более качественные презентации, документы и пользовательские интерфейсы.

Что нового для разработчиков?

Для разработчиков Anthropic ввела новые инструменты управления усилиями модели. В API появился новый уровень "xhigh" (экстравысокий), который занимает место между высоким и максимальным уровнями. Это позволяет точнее настраивать баланс между глубиной размышлений ИИ и временем ожидания ответа.

Также в стадии публичного бета-тестирования запущены "бюджеты задач", которые помогают контролировать расходы токенов во время длительных рабочих сессий.

Что нового в Claude Code?

Обновления коснулись и приложения Claude Code. Новая команда /ultrareview позволяет запустить специальную сессию проверки кода, во время которой ИИ ищет ошибки и недостатки дизайна так же тщательно, как это делал бы опытный коллега-программист.

Кроме того, автоматический режим теперь доступен не только для корпоративных клиентов, но и для пользователей плана Max, что позволяет выполнять длинные цепочки задач с минимальными прерываниями.

Технические аспекты, возможности, отзывы

Что касается технических аспектов, то Opus 4.7 использует обновленный токенизатор. Хотя он лучше обрабатывает текст, это может привести к некоторому увеличению количества токенов для того же объема входных данных. Стоимость использования модели осталась неизменной: 5 долларов за миллион входных токенов и 25 долларов за миллион выходных токенов, отмечает The Economic Times.

Модель уже получила положительные отзывы от первых тестеров:

Представители финансовых платформ отмечают способность ИИ выявлять логические ошибки еще на этапе планирования, что значительно ускоряет разработку.

В компании Databricks заметили, что Opus 4.7 делает на 21 процент меньше ошибок при анализе документов по сравнению с предыдущей версией.

Специалисты из Replit подчеркнули, что новая модель стала лучшим напарником, который может аргументированно возражать во время технических дискуссий, помогая принимать лучшие решения.

Новые стандарты безопасности

Отдельное внимание Anthropic уделила безопасности. Модель оснащена защитными механизмами, которые автоматически блокируют запросы, связанные с высоким риском киберугроз. Несмотря на то, что Opus 4.7 уступает в кибервозможностях ограниченной модели Claude Mythos Preview, она демонстрирует лучшие результаты по большинству других тестов, опережая конкурентов вроде GPT-5.4 и Gemini 3.1 Pro, пишет 9to5mac.



Результаты тестов Opus 4.7 / Изображение Anthropic

Для специалистов по информационной безопасности, которые хотят использовать ИИ для легальных исследований уязвимостей, компания открыла специальную программу проверки.

Claude Opus 4.7 уже доступна на платформе Claude.ai, через API Anthropic, а также на облачных сервисах Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI и Microsoft Foundry.