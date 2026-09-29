Техно Искусственный интеллект Новая версия Claude Sonnet обошла гораздо более мощный класс моделей от OpenAI
29 сентября, 09:54
3

Новая версия Claude Sonnet обошла гораздо более мощный класс моделей от OpenAI

Александр Гайдамашко

Компания Anthropic официально представила новую модель искусственного интеллекта Claude Sonnet 5.5, призванную бросить прямой вызов новой разработке GPT-6 Sol от OpenAI. Обновленный алгоритм работает значительно быстрее своего предшественника и предлагает впечатляющую производительность по доступной цене.

Битва за скорость и доступность

Разработчики выпустили Claude Sonnet 5.5 всего через три месяца после релиза пятой версии. Новая модель занимает среднюю ступень в линейке Anthropic, располагаясь сразу под мощным Opus 5.5, однако демонстрирует впечатляющую ловкость в повседневных задачах, пишет Neowin.

По данным создателей, обновленная разработка демонстрирует ускорение более чем на 30% по сравнению с Sonnet 5 и расходует значительно меньше ресурсов при обработке запросов. При этом стоимость использования через интерфейс программного доступа составляет 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов, что полностью совпадает с расценками конкурента GPT-6 Sol.

Для кэшированного чтения цена составляет 0,20 доллара за 1 миллион токенов, а для записи в кэш – 2,50 доллара. Несмотря на снижение стоимости, эффективность выполнения задач возросла, поэтому общие затраты пользователей на отдельную задачу могут сократиться почти на 30%.

Модель Sonnet 5.5 станет идеальным помощником для повседневной работы, программирования, создания офисных документов, таблиц и презентаций, 
– прокомментировали разработчики Anthropic.

Впечатляющие результаты в тестах и безопасность

В бенчмарках искусственный интеллект демонстрирует существенный скачок.

  • В специализированном тесте для программирования Terminal-Bench 4.0 новый алгоритм набрал 70,6% голосов против 10,3% у предыдущей версии.
  • На платформе CursorBench 4.0 результат достиг 55,5%, превзойдя Sonnet 5 с его 34,1% и приблизившись к Opus 5.5 с показателем 57,8%.
  • В комплексной проверке профессиональных навыков GDPval-AA новинка набрала 1844 балла, практически сравнявшись с 1846 баллами флагмана Opus 5.5.
  • Кроме того, в тесте OSWorld 2.1 модель набрала 80,1%.

Особое внимание специалисты уделили безопасности. Поскольку новый алгоритм получил расширенные функции для работы с кодом и цифровыми системами, компания впервые применила к модели серии Sonnet такие же строгие защитные протоколы, которые ранее действовали только для флагманских Fable и Opus.

Мы зафиксировали кибервозможности обновленного алгоритма на уровне, который вполне сопоставим с показателями нашей мощной Opus 5, 
– добавили специалисты Anthropic.

Глобальная конкуренция на рынке искусственного интеллекта

Выход Claude Sonnet 5.5 состоялся на фоне обострения борьбы между ведущими лабораториями. На прошлой неделе OpenAI вывела на рынок GPT-6 Sol и бюджетную GPT-6 Luna, дополнив ранее анонсированную флагманскую GPT-6 Astra.

Anthropic подготовила симметричный ответ: помимо Sonnet 5.5, компания предлагает более продвинутую версию Opus 5.5 по цене 4 доллара за входные и 20 долларов за выходные токены, а уже в ближайшие недели планирует выпустить компактную версию Claude Haiku 5.5.

Новая Sonnet 5.5 уже доступна в фирменных приложениях Claude, через API, а также на облачных платформах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.