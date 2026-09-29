Новая версия Claude Sonnet обошла гораздо более мощный класс моделей от OpenAI

Компания Anthropic официально представила новую модель искусственного интеллекта Claude Sonnet 5.5, призванную бросить прямой вызов новой разработке GPT-6 Sol от OpenAI. Обновленный алгоритм работает значительно быстрее своего предшественника и предлагает впечатляющую производительность по доступной цене.

Битва за скорость и доступность

Разработчики выпустили Claude Sonnet 5.5 всего через три месяца после релиза пятой версии. Новая модель занимает среднюю ступень в линейке Anthropic, располагаясь сразу под мощным Opus 5.5, однако демонстрирует впечатляющую ловкость в повседневных задачах, пишет Neowin.

По данным создателей, обновленная разработка демонстрирует ускорение более чем на 30% по сравнению с Sonnet 5 и расходует значительно меньше ресурсов при обработке запросов. При этом стоимость использования через интерфейс программного доступа составляет 2 доллара за 1 миллион входных токенов и 10 долларов за 1 миллион выходных токенов, что полностью совпадает с расценками конкурента GPT-6 Sol.

Для кэшированного чтения цена составляет 0,20 доллара за 1 миллион токенов, а для записи в кэш – 2,50 доллара. Несмотря на снижение стоимости, эффективность выполнения задач возросла, поэтому общие затраты пользователей на отдельную задачу могут сократиться почти на 30%.

Модель Sonnet 5.5 станет идеальным помощником для повседневной работы, программирования, создания офисных документов, таблиц и презентаций,

– прокомментировали разработчики Anthropic.

Впечатляющие результаты в тестах и безопасность

В бенчмарках искусственный интеллект демонстрирует существенный скачок.

В специализированном тесте для программирования Terminal-Bench 4.0 новый алгоритм набрал 70,6% голосов против 10,3% у предыдущей версии.

На платформе CursorBench 4.0 результат достиг 55,5%, превзойдя Sonnet 5 с его 34,1% и приблизившись к Opus 5.5 с показателем 57,8%.

В комплексной проверке профессиональных навыков GDPval-AA новинка набрала 1844 балла, практически сравнявшись с 1846 баллами флагмана Opus 5.5.

Кроме того, в тесте OSWorld 2.1 модель набрала 80,1%.

Особое внимание специалисты уделили безопасности. Поскольку новый алгоритм получил расширенные функции для работы с кодом и цифровыми системами, компания впервые применила к модели серии Sonnet такие же строгие защитные протоколы, которые ранее действовали только для флагманских Fable и Opus.

Мы зафиксировали кибервозможности обновленного алгоритма на уровне, который вполне сопоставим с показателями нашей мощной Opus 5,

– добавили специалисты Anthropic.

Глобальная конкуренция на рынке искусственного интеллекта

Выход Claude Sonnet 5.5 состоялся на фоне обострения борьбы между ведущими лабораториями. На прошлой неделе OpenAI вывела на рынок GPT-6 Sol и бюджетную GPT-6 Luna, дополнив ранее анонсированную флагманскую GPT-6 Astra.

Anthropic подготовила симметричный ответ: помимо Sonnet 5.5, компания предлагает более продвинутую версию Opus 5.5 по цене 4 доллара за входные и 20 долларов за выходные токены, а уже в ближайшие недели планирует выпустить компактную версию Claude Haiku 5.5.

Новая Sonnet 5.5 уже доступна в фирменных приложениях Claude, через API, а также на облачных платформах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.