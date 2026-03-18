Шпионскую программу, которая массово взламывает IPhone, обнаружили на десятках украинских сайтов, – Reuters

Мощное шпионское программное обеспечение Darksword, способное проникать в iPhone и похищать данные с потенциально сотен миллионов устройств, обнаружили на десятках украинских веб-сайтов.

Об этом говорится в материале Reuters.

Читайте также Менеджер паролей LastPass взломали еще в 2022 году, но ужасные последствия ощутимы до сих пор

Как работает шпионское ПО?

По данным журналистов, это уже второй случай за месяц, когда специалисты обнаруживают шпионское программное обеспечение, нацеленное на iPhone и другие устройства Apple.

Справка. Darksword – это вредоносное программное обеспечение, которое заражает iPhone через скомпрометированные вебсайты. Пользователю достаточно открыть такой ресурс, чтобы программа могла получить доступ к личным данным на устройстве.

По информации iVerify и Lookout, вредоносное ПО распространяли среди пользователей iPhone с версиями iOS от 18.4 до 18.6.2 на десятках украинских сайтов. Эти версии операционной системы Apple выпускала с марта по август 2025 года.

Сейчас точное количество уязвимых устройств остается неизвестным. Хотя Apple уже выпустила несколько обновлений, которые устраняют проблему, многие пользователи их не устанавливают: по оценкам iVerify и Lookout, от 220 до 270 миллионов iPhone до сих пор работают на уязвимых версиях iOS.

Кто может быть причастен?

Google следила за несколькими коммерческими поставщиками и подозреваемыми хакерами, связанными с государством. Атаки фиксировали в Саудовской Аравии, Турции, Малайзии и Украине.

Кампании в Малайзии и Турции, по данным исследователей, связаны с турецким поставщиком технологий наблюдения PARS Defense.

Стоит отметить, что в компании не ответили на запрос журналистов.

Киберпреступники прибегают к новым схемам