Россия нанесла удар по дата-центру киевского провайдера Data Group

Российские войска совершили очередную целенаправленную атаку на критическую цифровую инфраструктуру Украины. На этот раз под обстрелом оказался объект одного из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. В результате обстрела значительные повреждения получил дата-центр Data Group.

Резервные мощности и безопасность данных

Несмотря на прямое попадание и повреждение оборудования, врагу не удалось уничтожить цифровые массивы. Компания заранее создала резервную инфраструктуру, что позволило мгновенно перенаправить трафик. Все важные клиентские данные были полностью сохранены, а сервисы продолжили работу на альтернативных площадках без потери функционала, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление компании.

Сегодня в результате вражеской атаки был поврежден наш дата-центр. Главное – наши сотрудники не пострадали,

– прокомментировали на странице Data Group в Facebook.

Компания добавляет: "Мы позаботились о резервировании инфраструктуры, поэтому даже после повреждения дата-центра продолжаем обеспечивать работу сервисов. Сейчас наши специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры".

Масштабные удары по киевским провайдерам

Специалисты телеком-оператора уже оценивают размеры ущерба и круглосуточно восстанавливают поврежденные сети. Обстрел Data Group стал частью серии системных атак России на украинскую телекоммуникационную отрасль. Несколько дней назад вражеские ракеты и дроны повредили узловые дата-центры других киевских провайдеров, среди которых UTELS и "Паутина". Из-за этого около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области временно лишились доступа к сети Интернет.

Ситуация на рынке и последствия для бизнеса

Несмотря на постоянные обстрелы, большинство провайдеров быстро восстанавливают связь. В частности, оператор Etherlink уже полностью запустил услуги после ремонта основного узла.

Однако не всем удалось избежать катастрофических потерь. В результате одного из ударов был полностью уничтожен украинский дата-центр с мощностями хостинг-провайдера MiroHost, поэтому сроки его восстановления пока остаются неизвестными. В то же время Data Group продолжает предоставлять услуги в штатном режиме.