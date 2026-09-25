Техно Интернет Россия нанесла удар по дата-центру киевского провайдера Data Group
25 сентября, 16:00
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Россия нанесла удар по дата-центру киевского провайдера Data Group

Александр Гайдамашко

Российские войска совершили очередную целенаправленную атаку на критическую цифровую инфраструктуру Украины. На этот раз под обстрелом оказался объект одного из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. В результате обстрела значительные повреждения получил дата-центр Data Group.

Резервные мощности и безопасность данных

Несмотря на прямое попадание и повреждение оборудования, врагу не удалось уничтожить цифровые массивы. Компания заранее создала резервную инфраструктуру, что позволило мгновенно перенаправить трафик. Все важные клиентские данные были полностью сохранены, а сервисы продолжили работу на альтернативных площадках без потери функционала, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление компании.

Сегодня в результате вражеской атаки был поврежден наш дата-центр. Главное – наши сотрудники не пострадали, 
– прокомментировали на странице Data Group в Facebook.

Компания добавляет: "Мы позаботились о резервировании инфраструктуры, поэтому даже после повреждения дата-центра продолжаем обеспечивать работу сервисов. Сейчас наши специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры".

Масштабные удары по киевским провайдерам

Специалисты телеком-оператора уже оценивают размеры ущерба и круглосуточно восстанавливают поврежденные сети. Обстрел Data Group стал частью серии системных атак России на украинскую телекоммуникационную отрасль. Несколько дней назад вражеские ракеты и дроны повредили узловые дата-центры других киевских провайдеров, среди которых UTELS и "Паутина". Из-за этого около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области временно лишились доступа к сети Интернет.

Ситуация на рынке и последствия для бизнеса

Несмотря на постоянные обстрелы, большинство провайдеров быстро восстанавливают связь. В частности, оператор Etherlink уже полностью запустил услуги после ремонта основного узла.

Однако не всем удалось избежать катастрофических потерь. В результате одного из ударов был полностью уничтожен украинский дата-центр с мощностями хостинг-провайдера MiroHost, поэтому сроки его восстановления пока остаются неизвестными. В то же время Data Group продолжает предоставлять услуги в штатном режиме.