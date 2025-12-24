Хакеры парализовали работу почты и онлайн-банкинга во Франции

Национальная почтовая служба Франции и ее банковское подразделение пострадали от серьезного сетевого инцидента, который вызвал остановку цифровых систем.

Из-за вероятной DDoS-атаки клиенты потеряли доступ к сайтам и мобильным приложениям. Сейчас воспользоваться услугами можно только во время личного визита в отделения, поскольку дистанционные каналы обслуживания остаются неактивными, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Как именно хакеры смогли заблокировать работу государственных учреждений?

Представители La Poste официально подтвердили критический сбой в работе всех информационных структур компании на своей странице в Facbook. Причиной коллапса стала распределенная атака, направленная на отказ в обслуживании (DDoS), которая привела к частичной остановке сервисов.

Под удар попала не только почта, но и финансовое учреждение La Banque Postale. Об атаке они сообщили в публикации на своей странице в соцсети X. Клиенты банка столкнулись с невозможностью провести операции через мобильное приложение или веб-сайт, что фактически отрезало их от управления собственными счетами в онлайн-режиме.

Кто стоит за атакой и при чем здесь Россия?

Несмотря на то, что одна из хакерских организаций уже взяла на себя ответственность за это нападение, правоохранители и технические специалисты пока не установили окончательный круг виновников.

Сейчас в атаке подозревается хакерская группа NoName057 (16), которая известна тем, что осуществляет ряд DDoS атак по всей Европе.

Что интересно, больше всего атак этой группы направлено именно на Украину. Об этом на своей странице рассказал Baptiste Robert CEO PredictaLabOff – французской компании, которая специализируется на исследованиях в сфере кибербезопасности и OSINT.



Страны, на которые направлены атаки группы NoName057 (16) / Фото Baptiste Robert

Франция столкнулась с усиленными хакерскими атаками

Этот инцидент дополняет ряд киберугроз, с которыми Франция столкнулась в последнее время. В частности, недавно было обнаружено вредоносное ПО для удаленного управления системами на пассажирском пароме, а МВД страны сообщило об утечке конфиденциальных данных и краже справок о судимости из почтовых ящиков ведомства.

Хотя полиция уже задержала 22-летнего подозреваемого по делу о взломе МВД, пока нет подтверждений, что эти события и атака на почту связаны между собой.