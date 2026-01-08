Это коснется и вас также: дефицит памяти повлияет на всю электронику

Samsung заявляет, что глобальный дефицит оперативной памяти, вызванный бумом ИИ-датацентров, уже начал влиять на цены. В компании не исключают пересмотра стоимости своей продукции, поскольку проблемы с поставками полупроводников затрагивают весь рынок.

О возможных ценовых изменениях сообщил руководитель глобального маркетинга Samsung Вонджин Ли. По его словам, ситуация с поставками полупроводников ухудшается и это неизбежно влияет на всех игроков рынка. Он отметил, что цены на память уже растут, а компания постепенно приближается к моменту, когда придется пересматривать стоимость готовых продуктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему Samsung заговорила о повышении цен именно сейчас?

Еще в начале декабря Samsung заявляла, что только следит за рыночной ситуацией и воздерживается от обсуждения цен. Нынешние публичные заявления свидетельствуют об изменении риторики и могут быть подготовкой к официальному объявлению о подорожании.

Главной причиной дефицита RAM в Samsung называют стремительный рост спроса со стороны датацентров для искусственного интеллекта. Производители памяти переориентировали производственные линии на высокоскоростную HBM-память, которая нужна для обучения и работы больших моделей. В результате возник цепной эффект, когда нехватка ощущается даже в сегментах с традиционно низкими требованиями, в частности в автомобильной электронике.

Как пишет Engadget, аналитики рынка подтверждают, что именно архитектура современных ИИ-систем делает память критически важным ресурсом. По словам руководителя Greyhound Research Санчита Вира Годжиа, ИИ-нагрузки требуют больших и постоянных объемов памяти, сверхвысокой пропускной способности и тесной интеграции с вычислительными модулями. Сокращение этих параметров сразу бьет по производительности, поэтому спрос на RAM не уменьшается.

Прошло уже более трех лет с момента запуска ChatGPT, который стал отправной точкой массового увлечения генеративным ИИ. За это время компании активно продвигали чат-боты и другие инструменты как технологию, которая должна упростить жизнь и автоматизировать повседневные задачи. В то же время все больше финансовых аналитиков говорят о рисках перегрева рынка.

Лопнет ли ИИ-пузырь, пока непонятно. Однако уже сейчас очевидно, что давление на цепи поставок и рост цен на ключевые компоненты прежде всего испытывают потребители и работники, тогда как выгоды от ИИ-ажиотажа распределяются неравномерно.

Почему Apple заселяет работников в гостиницы рядом с заводами Samsung?

Мировой дефицит оперативной памяти DRAM заставляет крупных технологических игроков искать нестандартные решения. Apple пытается заранее обеспечить поставки памяти для своих устройств и ведет длительные переговоры с Samsung и SK hynix по контрактам на несколько лет.

По данным южнокорейских СМИ, руководители Apple забронировали длительное проживание в отелях в городе Хвасон, провинция Кёнги, где расположены предприятия Samsung. Цель этих визитов – достичь договоренностей с Samsung и SK hynix по поставкам DRAM сроком от двух до трех лет. Для компании, которая продает iPhone миллионными тиражами, стабильные поставки памяти имеет критическое значение.