Це торкнеться і вас також: дефіцит пам'яті вплине на всю електроніку

Samsung заявляє, що глобальний дефіцит оперативної пам'яті, спричинений бумом ШІ-датацентрів, уже почав впливати на ціни. У компанії не виключають перегляду вартості своєї продукції, оскільки проблеми з постачанням напівпровідників зачіпають увесь ринок.

Про можливі цінові зміни повідомив керівник глобального маркетингу Samsung Вонджін Лі. За його словами, ситуація з постачанням напівпровідників погіршується і це неминуче впливає на всіх гравців ринку. Він зазначив, що ціни на пам'ять уже зростають, а компанія поступово наближається до моменту, коли доведеться переглядати вартість готових продуктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Лідери Samsung, Hyundaі та Nvidia оплатили обід всім відвідувачам ресторану в Сеулі

Чому Samsung заговорила про підвищення цін саме зараз?

Ще на початку грудня Samsung заявляла, що лише стежить за ринковою ситуацією та утримується від обговорення цін. Нинішні публічні заяви свідчать про зміну риторики й можуть бути підготовкою до офіційного оголошення про подорожчання.

Головною причиною дефіциту RAM у Samsung називають стрімке зростання попиту з боку датацентрів для штучного інтелекту. Виробники пам'яті переорієнтували виробничі лінії на високошвидкісну HBM-пам'ять, яка потрібна для навчання та роботи великих моделей. У результаті виник ланцюговий ефект, коли нестача відчувається навіть у сегментах із традиційно низькими вимогами, зокрема в автомобільній електроніці.

Як пише Engadget, аналітики ринку підтверджують, що саме архітектура сучасних ШІ-систем робить пам'ять критично важливим ресурсом. За словами керівника Greyhound Research Санчіта Віра Годжіа, ШІ-навантаження потребують великих і постійних обсягів пам'яті, надвисокої пропускної здатності та тісної інтеграції з обчислювальними модулями. Скорочення цих параметрів одразу б'є по продуктивності, тому попит на RAM не зменшується.

Минуло вже понад три роки з моменту запуску ChatGPT, який став відправною точкою масового захоплення генеративним ШІ. За цей час компанії активно просували чат-боти та інші інструменти як технологію, що має спростити життя та автоматизувати повсякденні завдання. Водночас дедалі більше фінансових аналітиків говорять про ризики перегріву ринку.

Чи лусне ШІ-бульбашка, наразі незрозуміло. Проте вже зараз очевидно, що тиск на ланцюги постачання та зростання цін на ключові компоненти насамперед відчувають споживачі та працівники, тоді як вигоди від ШІ-ажіотажу розподіляються нерівномірно.

Чому Apple заселяє працівників у готелі поряд із заводами Samsung?

Світовий дефіцит оперативної пам'яті DRAM змушує великих технологічних гравців шукати нестандартні рішення. Apple намагається заздалегідь забезпечити постачання пам'яті для своїх пристроїв і веде тривалі переговори з Samsung та SK hynix щодо контрактів на кілька років.

За даними південнокорейських ЗМІ, керівники Apple забронювали тривале проживання в готелях у місті Хвасон, провінція Кьонгі, де розташовані підприємства Samsung. Мета цих візитів – досягти домовленостей із Samsung та SK hynix щодо постачання DRAM терміном від двох до трьох років. Для компанії, яка продає iPhone мільйонними тиражами, стабільне постачання пам'яті має критичне значення.