Нестача DRAM на світовому ринку набирає обертів, і, за словами співкерівника Samsung, уникнути її наслідків не зможе жодна компанія. На тлі цього стало відомо, що довгострокові контракти Apple на постачання пам'яті спливають уже цього місяця. Щоб не залишитися без ключового компонента для iPhone, iPad та інших пристроїв, компанія перейшла до активних переговорів безпосередньо з виробниками. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Korea Economic Daily.

Чому Apple змушена особисто домовлятися з виробниками DRAM?

За даними південнокорейських ЗМІ, керівники Apple забронювали тривале проживання в готелях у місті Хвасон, провінція Кьонгі, де розташовані підприємства Samsung. Мета цих візитів – досягти домовленостей із Samsung та SK hynix щодо постачання DRAM терміном від двох до трьох років. Для компанії, яка продає iPhone мільйонними тиражами, стабільне постачання пам'яті має критичне значення.

Ситуація торкнулася не лише Apple. Представники Google та Dell також відвідують штаб-квартири Samsung і SK hynix, намагаючись гарантувати собі необхідні обсяги DRAM. Через це готельний бізнес у Південній Кореї зафіксував різке зростання попиту. Водночас постачальники пам'яті почали вибірково підходити до клієнтів, віддаючи перевагу найбільшим гравцям ринку.

Попри пріоритетний доступ до поставок, компаніям доводиться платити значно більше. За чутками, 12 Гб модуль LPDDR5X обходиться Apple вже у 70 доларів за одиницю, що на 230% дорожче, ніж на початку 2025 року. Аналітики також прогнозують зростання контрактних цін на DRAM на 50% вже цього кварталу.

Як пише WCCftech, хоча Samsung залишається основним постачальником DRAM для лінійок iPhone 17 і iPhone 18, дефіцит пам'яті може суттєво вдарити по маржинальності. Повідомляється, що керівникам Microsoft і Google навіть погрожують звільненням у разі провалу переговорів з постачальниками, хоча подібного тиску на менеджерів Apple наразі не підтверджено.

За оцінками Counterpoint Research, нестача DRAM може збільшити собівартість смартфонів приблизно на 25%, що потенційно призведе до зниження обсягів постачань. Водночас Apple перебуває у вигіднішому становищі завдяки контролю над ланцюгом постачання та використанню власних чипів. Це дає компанії більше простору для компенсації зростання цін на пам'ять без різкого підвищення вартості iPhone для споживачів.