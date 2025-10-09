В приложении "Дія" вскоре появятся новые функции для водителей. Украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн - без посещения сервисных центров МВД. Услуга позволит оставлять, хранить или бронировать номера без бюрократии и очередей.

У "Дії" планируют запустить новые услуги, которые упростят жизнь водителям. В частности, пользователи смогут управлять своими номерными знаками прямо в приложении, без необходимости посещать сервисные центры МВД. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Как будет работать новая функция в "Дії"?

Благодаря обновлению можно будет оставить свои номерные знаки после перерегистрации автомобиля или замены техпаспорта, а впоследствии закрепить их за новым транспортным средством. Ранее для этого нужно было лично ехать в сервисный центр МВД, чтобы сдать номера на хранение.

Среди новых возможностей, которые станут доступными в "Дії":

– просмотр и продление хранения номерных знаков;

– замена номеров;

– бронирование желаемой комбинации номеров;

– использование "запаса" собственных номеров для новой машины.

Как сообщает Telegram-канал Минцифры, новая функция позволит водителям сэкономить время и избежать очередей, делая процесс управления номерами полностью онлайн.

Как украинцы смогут расставаться, с помощью "Дії"?

Вскоре украинцы смогут смогут разводиться онлайн в приложении Дия. Впрочем, эта услуга будет доступна не всем супругам.

После подачи заявления на развод Дия автоматически проверит информацию в реестрах. Если детей нет, то уже через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно будет отозвать. Свидетельство о расторжении брака будет предоставлено в приложении.