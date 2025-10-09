У "Дії" з’явиться послуга для водіїв – що тепер можна буде робити онлайн
У застосунку "Дія" невдовзі з’являться нові функції для водіїв. Українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн — без відвідування сервісних центрів МВС. Послуга дозволить залишати, зберігати чи бронювати номери без бюрократії та черг.
У "Дії" планують запустити нові послуги, які спростять життя водіям. Зокрема, користувачі зможуть керувати своїми номерними знаками просто в застосунку, без потреби відвідувати сервісні центри МВС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Як працюватиме нова функція в "Дії"?
Завдяки оновленню можна буде залишити свої номерні знаки після перереєстрації автомобіля чи заміни техпаспорта, а згодом закріпити їх за новим транспортним засобом. Раніше для цього потрібно було особисто їхати до сервісного центру МВС, щоб здати номери на зберігання.
Серед нових можливостей, які стануть доступними в "Дії":
– перегляд і продовження зберігання номерних знаків;
– заміна номерів;
– бронювання бажаної комбінації номерів;
– використання "запасу" власних номерів для нової автівки.
Як повідомляє Telegram-канал Мінцифри, нова функція дозволить водіям заощадити час і уникнути черг, роблячи процес управління номерами повністю онлайн.
