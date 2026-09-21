Гендиректор Nvidia прокомментировал уничтожение человечества искусственным интеллектом: каковы наши шансы

Соучредитель и руководитель технологического гиганта Nvidia Дженсен Хуанг резко раскритиковал апокалиптические прогнозы относительно искусственного интеллекта. По его мнению, сценарий уничтожения человечества технологиями в ближайшие годы абсолютно безоснователен.

Миф о конце света и оценка угроз

Глава компании Nvidia, рыночная стоимость которой сегодня составляет колоссальные 5 триллионов долларов, назвал разговоры о конце света из-за действий искусственного интеллекта безответственными и научно необоснованными, пишет The Guardian.

Эти заявления звучат на фоне дискуссий, разгоревшихся после публикаций бывшего исследователя компании Anthropic Джейкоба Коксона и его двух коллег о возможном появлении сверхчеловеческого ИИ, способного уничтожить цивилизацию уже к концу этого десятилетия.

2030 год не станет концом света. Вероятность того, что это станет концом света, составляет 0%,

– прокомментировал Дженсен Хуанг.

Разногласия во взглядах технологических лидеров

Позиция Хуанга существенно отличается от позиции многих других деятелей технологической отрасли. Руководитель OpenAI Сэм Альтман, глава Anthropic Дарио Амодеи и миллиардер Илон Маск ранее призывали замедлить темпы разработки мощных моделей из-за потенциальных рисков.

В то же время американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу безопасности, ведь разработчики Claude обнаружили попытки злоумышленников использовать ИИ для разработки оружия, создания опасных патогенов и слежки за диссидентами.

Со своей стороны Дональд Трамп назвал панику вокруг ИИ мистификацией и отметил, что любая задержка в разработках даст преимущество Китаю. Вместе с тем министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что США и Китай договорились создать механизм диалога для информирования о потенциальных опасностях этой технологии.

Хуанг подчеркнул, что бизнес-модель Nvidia напрямую зависит от безопасного внедрения продуктов на рынке. По его словам, разработчики должны соблюдать уже существующие законы о кибербезопасности и гражданской ответственности, а не прятаться за сценариями апокалипсиса.