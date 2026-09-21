Міф про кінець світу та оцінка загроз

Очільник компанії Nvidia, котра сьогодні вартує колосальних 5 трильйонів доларів, назвав розмови про кінець світу від дій штучного інтелекту безвідповідальними та науково необґрунтованими, пише The Guardian.

Ці заяви лунають на тлі дискусій, що спалахнули після публікацій колишнього дослідника компанії Anthropic Джейкоба Коксона та його двох колег про можливе виникнення надлюдського ШІ, здатного знищити цивілізацію вже до кінця цього десятиліття.

2030 рік не стане кінцем світу. Ймовірність того, що це стане кінцем світу, становить 0%,

– прокоментував Дженсен Хуанг.

Розбіжності у поглядах технологічних лідерів

Позиція Хуанга суттєво відрізняється від дій багатьох інших фігур технологічної галузі. Керівник OpenAI Сем Альтман, очільник Anthropic Даріо Амодеї та мільярдер Ілон Маск раніше закликали уповільнити темпи розробки потужних моделей через потенційні ризики.

Одночасно американські законодавці висловили занепокоєння щодо безпеки, адже розробники Claude виявили спроби зловмисників використовувати ШІ для розробки зброї, створення небезпечних патогенів та стеження за дисидентами.

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Зі свого боку Дональд Трамп назвав паніку довкола ШІ містифікацією та зауважив, що будь-яка затримка у розробках надасть перевагу Китаю. Разом із тим, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США та Китай домовилися створити механізм діалогу для сповіщення про потенційні небезпеки цієї технології.

Хуанг підкреслив, що бізнес-модель Nvidia прямим чином залежить від безпечного впровадження продуктів на ринку. За його словами, розробники повинні дотримуватися вже існуючих законів про кібербезпеку та цивільну відповідальність, а не ховатися за сценаріями апокаліпсису.