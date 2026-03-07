Умер легендарный "дед интернета" ученый Дэвид Дж Фарбер
- Дэвид Дж. Фарбер, признанный "дедом интернета", умер в возрасте 91 года.
- Он сыграл важную роль в становлении сетей CSNET и NSFNET, которые стали основой для глобального интернета.
Американский компьютерный ученый Дэвид Дж. Фарбер из США отошел в небытие в субботу, 7 марта. Ему был 91 год. За свою жизнь Фарбер был участником ключевых сетевых проектов и наставником для ряда пионеров интернета.
Его запомнили как деда интернета. Трагическое известие о смерти ученого сообщили в The Wall Street Journal.
Что известно о жизни и смерти Дэвида Дж. Фарбера?
Несмотря на то, что ученый не изобрел отдельных фундаментальных технологий интернета, он сыграл ключевую роль в его становлении через наставничество, организацию исследовательских групп и сплочение талантливых людей вокруг совместных проектов.
В 1996 году президент Билл Клинтон официально назвал его "пионером интернета". А прозвище "дед интернета" закрепилось за ним прежде всего благодаря огромному влиянию на последующие поколения инженеров. Среди его учеников и коллег были, в частности, Дэйв Крокер (один из создателей стандартов электронной почты) и Пол Мокапетрис (автор системы доменных имен).
Образование Фарбер получил в Технологическом институте Стивенса, где получил степень бакалавра по инженерии и магистра по математике. В 1956 году он начал работать в Bell Laboratories, где участвовал в создании одного из первых языков программирования для обработки строк (речь идет о SNOBOL). К тому же здесь он также познакомился с программисткой Глорией Джумусис, которая впоследствии стала его женой.
В 1970 году Фарбер перешел в академическую среду в Калифорнийский университет в Ирвайне. Именно там его группа реализовала одну из первых в мире рабочих распределенных компьютерных сетей, где несколько машин могли совместно решать сложные задачи.
Позже, уже в Университете Делавэра, он руководил разработкой сетей CSNET и NSFNET – двух критически важных проектов, которые соединили университеты и исследовательские центры США, а впоследствии стали основой для перехода к коммерческому глобальному Интернету.
В течение жизни Фарбер преподавал в нескольких ведущих университетах (Карнеги-Меллон, Пенсильванский университет и др.), консультировал крупные компании и правительственные структуры, выступал экспертом в судебных делах (в частности в антимонопольном процессе против Microsoft), а также в течение года занимал должность главного технологического советника Федеральной комиссии по связи США (FCC).
На момент смерти он был профессором Университета Кейо в Токио и продолжал преподавать. Последняя его лекция состоялась 22 января.
Фарбер также много лет вел легендарную рассылку Interesting People (I.P.), в которой делился новостями, идеями, дискуссиями и прогнозами относительно технологий. Он лично модерировал список, приглашал новых участников и публиковал самые интересные письма, делая рассылку одной из самых влиятельных площадок обмена мнениями в тех-сообществе.
