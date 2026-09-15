Регулирования не будет: Дональд Трамп не верит в угрозу ИИ и называет ее "фейковыми новостями"

Президент США Дональд Трамп отверг опасения по поводу безопасности искусственного интеллекта, назвал призывы к строгому контролю "фейковыми новостями". Он убежден, что чрезмерные ограничения лишь помешают технологическому лидерству страны.

Реакция Трампа

Как сообщает BBC, волна беспокойства поднялась после того, как соучредитель компании Anthropic Джек Кларк призвал к трехстороннему контролю над технологиями. Эксперт выразил опасения относительно рисков выхода ИИ-моделей из-под контроля человека.

Если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, у всех нас высокий шанс погибнуть,

– прокомментировал соучредитель компании Anthropic Джек Кларк.

Дональд Трамп резко раскритиковал такие предостережения в своих социальных сетях, сравнив их с политическими манипуляциями. По его мнению, разговоры об угрозах со стороны данных и вычислительных центров лишь играют на руку геополитическим конкурентам.

Тот, кто овладеет технологией искусственного интеллекта, станет победителем,

– заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что США сейчас опережают Китай в разработке искусственного интеллекта. По его мнению, единственной необходимой защитой для этой отрасли является сильный и умный президент, а не бюрократические ограничения.

Как реагируют другие гиганты технологической индустрии

Несмотря на позицию Белого дома, опасения топ-менеджеров уже повлияли на рынок, заставив некоторые компании продавать акции. В ответ на дискуссии технологический гигант Microsoft инициировал разработку новых принципов ограничения для крупномасштабных моделей. Руководитель направления Microsoft AI Мустафа Сулейман сообщил телеканалу CNBC о публикации документа, посвященного гуманистическому подходу к искусственному интеллекту.

В то же время генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить темпы развития технологии и усилить надзор. Эту идею поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и основатель SpaceXAI Илон Маск, которые согласились с необходимостью внедрения независимого мониторинга для безопасного развития искусственного интеллекта.

Высказался также бывший исследователь OpenAI Даниэль Кокотайло, который занимался сценарным планированием, прежде чем уйти в отставку в 2024 году из-за опасений, что риски, связанные с искусственным интеллектом, не учитываются должным образом. В эфире CNN он заявил, что если развитие искусственного интеллекта будет продолжаться бесконтрольно, "у нас действительно появится сверхразумный искусственный интеллект к концу десятилетия".

Между тем в другом эфире CNN журналистка в сфере технологий Кара Свишер заявила, что идея о том, что разработчики ИИ могут регулировать свою деятельность самостоятельно, является "абсурдной". Им нужны закон со стороны государства и надзорные органы. Она также добавляет, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, должны нести уголовную ответственность за свою продукцию.