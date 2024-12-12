YouTube запустил автоматический дубляж видео на другие языки с помощью искусственного интеллекта
Полтора года назад мы впервые услышали, что YouTube собирается запустить автоматический дубляж видео с помощью ИИ. Теперь компания наконец-то готова к запуску этой весьма ожидаемой функции. Она даже поделилась несколькими примерами роликов, к которым применили новые возможности.
Как это работает
Отмечается, что эта функция уже доступна для "сотен тысяч" информационных и образовательных каналов Партнерской программы YouTube. Но вскоре планируется более широкое развертывание, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.
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Дублирование работает только для авторов видео, а не зрителей. То есть вы не сможете самостоятельно озвучить на украинском любое видео, которое захотите. Это должен сделать владелец канала. Кроме того, сейчас поддержки украинского вообще нет.
- На этом этапе развития функции авторы могут дублировать свое англоязычное видео на французском, немецком, хинди, индонезийском, итальянском, немецком, португальском, испанском, итальянском, португальском, японском или французском языках.
- Видео на любом из этих языков может иметь только английский дубляж.
Процесс является полностью автоматическим: система сама считывает звук, переводит его в текст, переводит, а затем озвучивает и добавляет к ролику вторую аудиодорожку. Авторы просмотреть результат до того, как видео выйдет в эфир. Дублированные видео можно просмотреть в разделе "Языки" в разделе YouTube Studio. Они сопровождаются пометкой об автоматическом дубляже.
В своем анонсе компания поделилась тремя примерами видео с дубляжем: два из них дублированы на английском с французского и хинди, а третье имеет в оригинале английский язык и различные варианты дубляжа, которые можно попробовать. Журналисты Engadget, которые ознакомились с этими роликами, говорят, что они не показались им достаточно хорошими:
Английские переводы показались мне очень искусственно сгенерированными и корявыми, хотя и казались точными, тогда как мой коллега Стив Дент попробовал французский дубляж и имел похожий опыт,
– пишет Сара Филдинг в своей статье.
Судя по всему, в публичном доступе этих роликов пока нет. Кроме того, примеры показывают только как инструмент дублирует дикторский текст, а не людей, которые просто разговаривают. Поэтому неясно, может ли ИИ-дубляж справиться с быстрой речью или перекрестными помехами. YouTube предупреждает, что технология новая и не будет совершенной.