YouTube запустил автоматический дубляж видео на другие языки с помощью искусственного интеллекта

Полтора года назад мы впервые услышали, что YouTube собирается запустить автоматический дубляж видео с помощью ИИ. Теперь компания наконец-то готова к запуску этой весьма ожидаемой функции. Она даже поделилась несколькими примерами роликов, к которым применили новые возможности.

Как это работает

Отмечается, что эта функция уже доступна для "сотен тысяч" информационных и образовательных каналов Партнерской программы YouTube. Но вскоре планируется более широкое развертывание, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

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Дублирование работает только для авторов видео, а не зрителей. То есть вы не сможете самостоятельно озвучить на украинском любое видео, которое захотите. Это должен сделать владелец канала. Кроме того, сейчас поддержки украинского вообще нет.

На этом этапе развития функции авторы могут дублировать свое англоязычное видео на французском, немецком, хинди, индонезийском, итальянском, немецком, португальском, испанском, итальянском, португальском, японском или французском языках.

Видео на любом из этих языков может иметь только английский дубляж.

Процесс является полностью автоматическим: система сама считывает звук, переводит его в текст, переводит, а затем озвучивает и добавляет к ролику вторую аудиодорожку. Авторы просмотреть результат до того, как видео выйдет в эфир. Дублированные видео можно просмотреть в разделе "Языки" в разделе YouTube Studio. Они сопровождаются пометкой об автоматическом дубляже.

В своем анонсе компания поделилась тремя примерами видео с дубляжем: два из них дублированы на английском с французского и хинди, а третье имеет в оригинале английский язык и различные варианты дубляжа, которые можно попробовать. Журналисты Engadget, которые ознакомились с этими роликами, говорят, что они не показались им достаточно хорошими:

Английские переводы показались мне очень искусственно сгенерированными и корявыми, хотя и казались точными, тогда как мой коллега Стив Дент попробовал французский дубляж и имел похожий опыт,

– пишет Сара Филдинг в своей статье.

Судя по всему, в публичном доступе этих роликов пока нет. Кроме того, примеры показывают только как инструмент дублирует дикторский текст, а не людей, которые просто разговаривают. Поэтому неясно, может ли ИИ-дубляж справиться с быстрой речью или перекрестными помехами. YouTube предупреждает, что технология новая и не будет совершенной.