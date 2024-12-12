YouTube запускає автоматичний дубляж відео іншими мовами на основі штучного інтелекту

Півтора року тому ми вперше почули про те, що YouTube збирається запустити автоматичний дубляж відео за допомогою ШІ. Тепер компанія нарешті готова до запуску цієї вельми очікуваної функції. Вона навіть поділилася кількома прикладами роликів, до яких застосували нові можливості.

Як це працює

Зазначається, що ця функція вже доступна для "сотень тисяч" інформаційних та освітніх каналів Партнерської програми YouTube. Але незабаром планується ширше розгортання, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Google.

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Дублювання працює лише для авторів відео, а не глядачів. Тобто ви не зможете самостійно озвучити українською будь-яке відео, яке захочете. Це повинен зробити власник каналу. Крім того, наразі підтримки української взагалі немає.

На цьому етапі розвитку функції автори можуть дублювати своє англомовне відео французькою, німецькою, гінді, індонезійською, італійською, німецькою, португальською, іспанською, італійською, португальською, японською або французькою мовами.

Відео будь-якою з цих мов може мати лише англійський дубляж.

Процес є повністю автоматичним: система сама зчитує звук, переводить його в текст, перекладає, а потім озвучує і додає до ролика другу аудіодоріжку. Автори переглянути результат до того, як відео вийде в ефір. Дубльовані відео можна переглянути в розділі "Мови" у розділі YouTube Studio. Вони супроводжуються позначкою про автоматичний дубляж.

У своєму анонсі компанія поділилася трьома прикладами відео з дубляжем: два з них дубльовані англійською з французької та хінді, а третє має в оригіналі англійську мову і різні варіанти дубляжу, які можна спробувати. Журналісти Engadget, які ознайомилися з цими роликами, кажуть, що вони не здалися їм достатньо хорошими:

Англійські переклади здалися мені дуже штучно згенерованими і кострубатими, хоча і здавалися точними, тоді як мій колега Стів Дент спробував французький дубляж і мав схожий досвід,

– пише Сара Філдінг у своїй статті.

Судячи з усього, в публічному доступі цих роликів наразі немає. Крім того, приклади показують лише як інструмент дублює дикторський текст, а не людей, які просто розмовляють. Тож неясно, чи може ШІ-дубляж впоратися зі швидким мовленням або перехресними перешкодами. YouTube попереджає, що технологія нова і не буде досконалою.