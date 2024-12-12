Як це працює
Зазначається, що ця функція вже доступна для "сотень тисяч" інформаційних та освітніх каналів Партнерської програми YouTube. Але незабаром планується ширше розгортання, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог Google.
Дивіться також Google розсекречує дві нові розробки – Project Astra і Mariner, раніше відомий як Jarvis
Дублювання працює лише для авторів відео, а не глядачів. Тобто ви не зможете самостійно озвучити українською будь-яке відео, яке захочете. Це повинен зробити власник каналу. Крім того, наразі підтримки української взагалі немає.
- На цьому етапі розвитку функції автори можуть дублювати своє англомовне відео французькою, німецькою, гінді, індонезійською, італійською, німецькою, португальською, іспанською, італійською, португальською, японською або французькою мовами.
- Відео будь-якою з цих мов може мати лише англійський дубляж.
Процес є повністю автоматичним: система сама зчитує звук, переводить його в текст, перекладає, а потім озвучує і додає до ролика другу аудіодоріжку. Автори переглянути результат до того, як відео вийде в ефір. Дубльовані відео можна переглянути в розділі "Мови" у розділі YouTube Studio. Вони супроводжуються позначкою про автоматичний дубляж.
У своєму анонсі компанія поділилася трьома прикладами відео з дубляжем: два з них дубльовані англійською з французької та хінді, а третє має в оригіналі англійську мову і різні варіанти дубляжу, які можна спробувати. Журналісти Engadget, які ознайомилися з цими роликами, кажуть, що вони не здалися їм достатньо хорошими:
Англійські переклади здалися мені дуже штучно згенерованими і кострубатими, хоча і здавалися точними, тоді як мій колега Стів Дент спробував французький дубляж і мав схожий досвід,
– пише Сара Філдінг у своїй статті.
Судячи з усього, в публічному доступі цих роликів наразі немає. Крім того, приклади показують лише як інструмент дублює дикторський текст, а не людей, які просто розмовляють. Тож неясно, чи може ШІ-дубляж впоратися зі швидким мовленням або перехресними перешкодами. YouTube попереджає, що технологія нова і не буде досконалою.