Два немецких робота нашли "лед" на искусственной Луне

В немецком центре DLR два робота-разведчика протестировали технологии поиска водяного льда на Луне. Миссия имитировала реальные условия будущих полетов Artemis, а один из роверов внешне напоминает WALL-E. Роботы использовали камеры, радар и лазер, чтобы найти воду под поверхностью искусственного лунного реголита.

В испытательном комплексе Luna Analog Facility в Кельне два легких ровера DLR отработали поиск водяного льда в условиях, максимально приближенных к лунным. Эти тесты призваны помочь будущим астронавтам миссий Artemis экономить время и ресурсы. Вода на Луне нужна не только для жизни и приготовления пищи - из нее можно получать ракетное топливо. Если работы найдут нужные участки заранее, астронавты смогут сосредоточиться на других задачах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com

Как роботы искали воду под "лунной" пылью?

Первый ровер, LRU1, внешне напоминающий героя WALL-E, исследовал рельеф благодаря панорамной камере. Она позволяет видеть в обычном и инфракрасном диапазонах, что помогает определять минералы или потенциальные залежи льда. LRU1 также тянул за собой прицеп с наземным проникающим радаром, который дает представление о подповерхностных структурах.

Второй ровер, LRU2, двигался вслед за партнером и после анализа карты участка применил роботизированную руку с лазером. С помощью лазерной спектроскопии он исследовал образцы камня. Вода на Луне часто встречается в виде следов в кристаллах или минеральных зернах, поэтому лазерный анализ таких объектов имеет большое значение.

По словам Никол Шмитц из DLR, в работе в сложных условиях важны различные виды мобильности, поэтому сочетание методов двух роверов дает большое преимущество. Первые результаты показали, что вся система работает как задумано, а роботы смогли найти необходимые следы воды. Сейчас команда анализирует собранные данные, чтобы улучшить технологии для следующих испытаний.

Как пишет Daily Galaxy, среди сложных зон симуляции был и искусственный лавовый тоннель. Некоторые "водяные сигналы" появились только после того, как через сеть сейсмических кабелей прошел импульс - искусственное "лунное" землетрясение, что помогло обнаружить H₂O под толстым слоем реголита.

Хотя конкретной даты полета еще нет, в DLR надеются, что проект Polar Explorer войдет в будущую миссию европейского лунного посадочного аппарата Argonaut. ESA планирует отправить первый Argonaut примерно в 2031 году, чтобы доставлять на Луну оборудование для навигации, энергообеспечения и коммуникаций в рамках программы Artemis.

Как на Луне нашли новый кратер размером с многоэтажку?

На Луне обнаружили свеженькое место удара с кратером размером около 22 метров в диаметре. Он расположен рядом с кратером Ремер на северной части Луны. По размерам кратер оказался совсем маленьким, поэтому ученые в шутку назвали его "веснушкой" на поверхности Луны.

Исследователи считают, что исследование новых ударных кратеров на Луне необходимо для понимания темпов падения космических объектов и изменения кратеров со временем. Но это не просто академический интерес. Это напрямую влияет на безопасность будущих миссий людей на Луну. NASA готовит программу Artemis, которая в течение следующего десятилетия должна вернуть людей на Луну впервые с 1972 года. Миссия направлена в район южного полюса Луны, где условия сложные и опасные. Там астронавты будут работать исследуя поверхность спутника с помощью специальных роверов.