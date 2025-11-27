Два німецькі роботи знайшли "лід" на штучному Місяці

У німецькому центрі DLR два роботи-розвідники протестували технології пошуку водяного льоду на Місяці. Місія імітувала реальні умови майбутніх польотів Artemis, а один із роверів зовні нагадує WALL-E. Роботи використовували камери, радар і лазер, щоб знайти воду під поверхнею штучного місячного реголіту.

У випробувальному комплексі Luna Analog Facility в Кельні два легкі ровери DLR відпрацювали пошук водяного льоду в умовах, максимально наближених до місячних. Ці тести покликані допомогти майбутнім астронавтам місій Artemis економити час і ресурси. Вода на Місяці потрібна не лише для життя й приготування їжі — з неї можна отримувати ракетне паливо. Якщо роботи знайдуть потрібні ділянки заздалегідь, астронавти зможуть зосередитися на інших задачах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Space.com

Як роботи шукали воду під "місячним" пилом?

Перший ровер, LRU1, що зовні нагадує героя WALL-E, досліджував рельєф завдяки панорамній камері. Вона дозволяє бачити у звичайному та інфрачервоному діапазонах, що допомагає визначати мінерали або потенційні поклади льоду. LRU1 також тягнув за собою причіп із наземним проникаючим радаром, який дає уявлення про підповерхневі структури.

Другий ровер, LRU2, рухався слідом за партнером і після аналізу карти ділянки застосував роботизовану руку з лазером. За допомогою лазерної спектроскопії він досліджував зразки каменю. Вода на Місяці часто зустрічається у вигляді слідів у кристалах або мінеральних зернах, тому лазерний аналіз таких об’єктів має велике значення.

Фото DLR

За словами Нікол Шмітц із DLR, в роботі у складних умовах важливі різні види мобільності, тому поєднання методів двох роверів дає велику перевагу. Перші результати показали, що вся система працює як задумано, а роботи змогли знайти необхідні сліди води. Зараз команда аналізує зібрані дані, щоб покращити технології для наступних випробувань.

Як пише Daily Galaxy, серед складних зон симуляції був і штучний лавовий тунель. Деякі "водяні сигнали" з’явилися лише після того, як через мережу сейсмічних кабелів пройшов імпульс — штучний "місячний" землетрус, що допоміг виявити H₂O під товстим шаром реголіту.

Хоча конкретної дати польоту ще немає, у DLR сподіваються, що проєкт Polar Explorer увійде до майбутньої місії європейського місячного посадкового апарата Argonaut. ESA планує відправити перший Argonaut приблизно у 2031 році, щоб доставляти на Місяць обладнання для навігації, енергозабезпечення та комунікацій у межах програми Artemis.

Як на Місяці знайшли новий кратер розміром з багатоповерхівку?

На Місяці виявили свіженьке місце удару з кратером розміром близько 22 метрів в діаметрі. Він розташований поруч з кратером Ремер на північній частині Місяця. За розмірами кратер виявився зовсім маленьким, тому науковці жартома назвали його "веснянкою" на поверхні Місяця.

Дослідники вважають, що дослідження нових ударних кратерів на Місяці необхідне для розуміння темпів падіння космічних об'єктів та зміни кратерів з часом. Але це не просто академічна цікавість. Це напряму впливає на безпеку майбутніх місій людей на Місяць. NASA готує програму Artemis, яка протягом наступного десятиліття повинна повернути людей на Місяць вперше з 1972 року. Місія спрямована в район південного полюса Місяця, де умови складні й небезпечні. Там астронавти працюватимуть досліджуючи поверхню супутника за допомогою спеціальних роверів.