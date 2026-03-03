Двусторонние солнечные панели: действительно ли они дают на 30% больше энергии на обычной крыше
- Двусторонние солнечные панели эффективны на промышленных объектах, но на наклонных крышах с темным покрытием прирост энергии составляет лишь 0 – 2%.
- Для лучшей эффективности панели должны быть установлены на плоских крышах со светлым покрытием или на конструкциях со свободным прохождением света, таких как карпорты или перголы.
Технология двусторонних солнечных панелей обещает настоящую революцию в энергоэффективности. Производители заявляют о значительном приросте генерации благодаря улавливанию света с обеих сторон модуля. Однако практическое применение на обычных наклонных крышах обнаруживает суровую реальность, которая существенно отличается от лабораторных показателей и рекламных обещаний.
Действительно ли двусторонние панели работают лучше?
Двусторонние (бифациальные) солнечные панели способны собирать энергию не только с лицевой стороны, что направлен к солнцу, но и с тыльной, который улавливает отраженный и рассеянный свет. В идеальных условиях – на крупных промышленных объектах с использованием трекеров и светоотражающих поверхностей – прирост энергии действительно может достигать 30 – 40 процентов. Однако для обычного частного дома с наклонной крышей ситуация совсем другая, пишет 24 Канал.
Главным препятствием для эффективной работы таких панелей на крышах является низкое альбедо, то есть отражательная способность кровельных материалов. Большинство современных домов имеют темную кровлю – битумную черепицу, шифер или металлочерепицу. Альбедо темной черепицы составляет лишь 0,08 – 0,15, что означает поглощение почти всего света самой поверхностью.
Поскольку свет почти не отражается, тыльная сторона панели практически не генерирует ток. В таких условиях прирост энергии на наклонной крыше с темным покрытием составляет мизерные 0 – 2 процента, что фактически превращает дорогую двухстороннюю панель в обычную монофациальную.
Еще один критический фактор – высота установки. Для эффективной работы задней стороны необходимо обеспечить широкий "угол обзора" для отраженного света. На наклонных крышах панели обычно монтируют на расстоянии всего 20 – 80 миллиметров от поверхности из соображений эстетики и ветроустойчивости. Такой малый промежуток блокирует доступ света к тыльной стороне и ухудшает охлаждение. Зато для получения реальной выгоды панели должны быть подняты минимум на 0,5 – 1 метр над землей или на 150 – 300 миллиметров над белой плоской кровлей.
Двусторонние солнечные панели / Фото FutureVoltaics
Лучшее решение
- Исследования показывают, что бифациальные модули лучше всего проявляют себя на плоских крышах со светлым покрытием, где прирост может составлять 5 – 12 процентов.
- Также они являются идеальным решением для навесов для авто (карпортов) или пергол, где свет свободно проходит под конструкцией, обеспечивая дополнительную генерацию на уровне 8 – 15 процентов.
- В регионах со снежными зимами снег может временно поднять альбедо до 0,80 – 0,90, что значительно увеличивает зимнюю выработку.
Преимущества двусторонних панелей
Несмотря на низкий энергетический прирост на обычных крышах, двусторонние панели имеют другое важное преимущество – долговечность. Они часто имеют структуру "стекло-стекло", где вместо пластиковой подложки используется закаленное стекло. Это делает их более устойчивыми к влаге, механическим повреждениям и деградации под воздействием ультрафиолета.
Поэтому, если цена между односторонней и двусторонней панелью почти одинакова, выбор бифациальной модели может быть оправданным именно из-за ее надежности, а не из-за надежды на мифические 30 процентов дополнительной энергии на темной черепице.