Известный астронавт NASA Джеймс (Джим) Ловелл умер 7 августа 2025 года. Ему было 97 лет.

Астронавт известен благодаря миссии "Аполлон-13" и фразе "Хьюстон, у нас проблема". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу NASA.

Смотрите также Стояли на защите Украины: на войне погибли трое воинов с Волыни

Что известно о Джеймсе Ловелле?

Джеймс Ловелл умер 7 августа в Лейк-Форест, штат Иллинойс в США. Он вошел в историю как один из первых людей, которые вышли за пределы околоземной орбиты во время миссии "Аполлон-8" в 1968 году. Вместе с Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом Ловелл открыл новую эру в космических полетах.

Джим помог нашей стране проложить исторический путь в космосе, который ведет нас к будущим миссиям "Артемида" на Луну и дальше,

– выразили соболезнования в NASA.

В 1970 году во время миссии "Аполлон-13" произошел взрыв кислородного бака в служебном модуле, когда корабль находился примерно за 322 тысячи километров от Земли. Это событие могло обернуться катастрофой.

Именно Ловелл уведомил центр управления полетом известной фразой: "Хьюстон, у нас проблема", ставшей легендарной. Благодаря слаженной работе команды экипажа и наземных служб "Аполлон-13" удалось успешно вернуть на Землю.

Семья вспоминает астронавта как позитивного и успешного человека, которого им не будет хватать.

"Мы очень гордимся его удивительными жизненными и карьерными достижениями, подчеркнутыми его легендарным лидерством в пионерских полетах человека в космос", – добавила его семья в комментарии CNN.

Ранее сообщалось, что умер первый канадский астронавт Марк Гарно в возрасте 76 лет. Он трижды летал в космос, руководил Канадским космическим агентством и был высокопоставленным чиновником.