Кто такой Марк Гарно
Канадское космическое агентство сообщило о смерти Марка Гарно, первого канадца, побывавшего в космосе. Он был одним из первых шести канадских астронавтов, которых отобрали в декабре 1983 года. Уже 5 октября 1984 года он совершил свой первый полет в космос на шаттле "Челленджер" как специалист по полезной нагрузке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Канадское космическое агентство.
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В дальнейшем он дважды возвращался на орбиту – на борту шаттла "Индевор" в 1996 и 2000 годах. После завершения полетов Гарно возглавил Канадское космическое агентство, а затем перешел в политику: его избрали в парламент, где он занимал должности министра транспорта и министра иностранных дел.
Его десятилетия непоколебимой службы – как военно-морского инженера, астронавта и парламентария – является вдохновением для всех канадцев. Он воплощал саму суть государственной службы,
– говорится в заявлении агентства.
Жена бывшего астронавта, Пэм Гарно, объявила, что ее муж "отошел в мир иной мир мирно, окруженный любовью своей семьи".
Среди многочисленных наград, которые он получил:
- Орден Канады (1984).
- Премия Ф.В. Болдуина (1985).
- Медаль NASA "За выдающиеся заслуги" (1997).
- Звание ректора Карлтонского университета (2003).
- Юбилейная медаль королевы Елизаветы II (2002).
- Почетные докторские степени.
"Мы глубоко благодарны Марку Гарно за его чрезвычайную государственную службу, дальновидное руководство и неизменный вклад в развитие Канады и мира - от того, что он вошел в историю как первый канадец в космосе, до руководства Канадским космическим агентством в должности его президента. Кроме своих выдающихся достижений, Марк был исключительным человеком: вдумчивым, принципиальным и глубоко преданным служению другим. Его честность и щедрость души коснулись каждого, кто имел честь работать с ним. Его наследие будет продолжать вдохновлять нас в нашем стремлении расширить роль космоса в улучшении жизни на Земле", – написала нынешний президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл.