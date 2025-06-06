Хто такий Марк Гарно

Канадське космічне агентство повідомило про смерть Марка Гарно, першого канадця, який побував у космосі. Він був одним із перших шести канадських астронавтів, яких відібрали у грудні 1983 року. Уже 5 жовтня 1984 року він здійснив свій перший політ у космос на шатлі "Челленджер" як спеціаліст із корисного навантаження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Канадське космічне агентство.

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Надалі він двічі повертався на орбіту – на борту шатла "Індевор" у 1996 та 2000 роках. Після завершення польотів Гарно очолив Канадське космічне агентство, а згодом перейшов у політику: його обрали до парламенту, де він обіймав посади міністра транспорту та міністра закордонних справ.

Його десятиліття непохитної служби – як військово-морського інженера, астронавта та парламентаря – є натхненням для всіх канадців. Він втілював саму суть державної служби,

– йдеться в заяві агентства.

Дружина колишнього астронавта, Пем Гарно, оголосила, що її чоловік "відійшов у інший світ мирно, оточений любовʼю своєї родини".

Серед численних нагород, які він отримав:

Орден Канади (1984).

Премія Ф.В. Болдвіна (1985).

Медаль NASA "За видатні заслуги" (1997).

Звання ректора Карлтонського університету (2003).

Ювілейна медаль королеви Єлизавети II (2002).

Почесні докторські ступені.

"Ми глибоко вдячні Марку Гарно за його надзвичайну державну службу, далекоглядне керівництво та незмінний внесок у розвиток Канади та світу — від того, що він увійшов в історію як перший канадець у космосі, до керівництва Канадським космічним агентством на посаді його президента. Окрім своїх видатних досягнень, Марк був винятковою людиною: вдумливою, принциповою та глибоко відданою служінню іншим. Його чесність та щедрість душі торкнулися кожного, хто мав честь працювати з ним. Його спадщина продовжуватиме надихати нас у нашому прагненні розширити роль космосу в поліпшенні життя на Землі", – написала нинішня президентка Канадського космічного агентства Ліза Кемпбелл.