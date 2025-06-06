Хто такий Марк Гарно
Канадське космічне агентство повідомило про смерть Марка Гарно, першого канадця, який побував у космосі. Він був одним із перших шести канадських астронавтів, яких відібрали у грудні 1983 року. Уже 5 жовтня 1984 року він здійснив свій перший політ у космос на шатлі "Челленджер" як спеціаліст із корисного навантаження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Канадське космічне агентство.
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Надалі він двічі повертався на орбіту – на борту шатла "Індевор" у 1996 та 2000 роках. Після завершення польотів Гарно очолив Канадське космічне агентство, а згодом перейшов у політику: його обрали до парламенту, де він обіймав посади міністра транспорту та міністра закордонних справ.
Його десятиліття непохитної служби – як військово-морського інженера, астронавта та парламентаря – є натхненням для всіх канадців. Він втілював саму суть державної служби,
– йдеться в заяві агентства.
Дружина колишнього астронавта, Пем Гарно, оголосила, що її чоловік "відійшов у інший світ мирно, оточений любовʼю своєї родини".
Серед численних нагород, які він отримав:
- Орден Канади (1984).
- Премія Ф.В. Болдвіна (1985).
- Медаль NASA "За видатні заслуги" (1997).
- Звання ректора Карлтонського університету (2003).
- Ювілейна медаль королеви Єлизавети II (2002).
- Почесні докторські ступені.
"Ми глибоко вдячні Марку Гарно за його надзвичайну державну службу, далекоглядне керівництво та незмінний внесок у розвиток Канади та світу — від того, що він увійшов в історію як перший канадець у космосі, до керівництва Канадським космічним агентством на посаді його президента. Окрім своїх видатних досягнень, Марк був винятковою людиною: вдумливою, принциповою та глибоко відданою служінню іншим. Його чесність та щедрість душі торкнулися кожного, хто мав честь працювати з ним. Його спадщина продовжуватиме надихати нас у нашому прагненні розширити роль космосу в поліпшенні життя на Землі", – написала нинішня президентка Канадського космічного агентства Ліза Кемпбелл.