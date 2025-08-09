Відомий астронавт NASA Джеймс (Джим) Ловелл помер 7 серпня 2025 року. Йому було 97 років.

Астронавт відомий завдяки місії "Аполлон-13" та фразі "Х'юстон, у нас проблема". Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу NASA.

Що відомо про Джеймса Ловелла?

Джеймс Ловелл помер 7 серпня в Лейк-Форест, штат Іллінойс у США. Він увійшов в історію як один із перших людей, які вийшли за межі навколоземної орбіти під час місії "Аполлон-8" у 1968 році. Разом із Френком Борманом і Уільямом Андерсом Ловелл відкрив нову еру в космічних польотах.

Джим допоміг нашій країні прокласти історичний шлях у космосі, який веде нас до майбутніх місій "Артеміда" на Місяць і далі,

– висловили співчуття у NASA.

У 1970 році під час місії "Аполлон-13" стався вибух кисневого бака в службовому модулі, коли корабель перебував приблизно за 322 тисячі кілометрів від Землі. Ця подія могла обернутися катастрофою.

Саме Ловелл повідомив центр управління польотом відомою фразою: "Х'юстон, у нас проблема", що стала легендарною. Завдяки злагодженій роботі команди екіпажу та наземних служб "Аполлон-13" вдалося успішно повернути на Землю.

Родина згадує астронавта як позитивну та успішну людину, якої їм не вистачатимме.

"Ми надзвичайно пишаємося його дивовижними життєвими та кар'єрними досягненнями, підкресленими його легендарним лідерством у піонерських польотах людини в космос", – додала його сім'я у коментарі CNN.

Раніше повідомлялось, що помер перший канадський астронавт Марк Гарно у віці 76 років. Він тричі літав у космос, керував Канадським космічним агентством і був високопосадовцем.