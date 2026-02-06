TikTok может оштрафовать ЕС из-за создания зависимости

Европейская комиссия предварительно установила, что TikTok может нарушать цифровое законодательство ЕС из-за элементов дизайна, которые способствуют формированию зависимости. Речь идет о механизмах взаимодействия с контентом, которые потенциально вредят психическому и физическому здоровью пользователей.

У Еврокомиссии заявили, что предварительные результаты расследования свидетельствуют о несоблюдении TikTok требований цифрового законодательства ЕС. Причиной стали особенности дизайна приложения, которые поощряют компульсивное использование платформы. Об этом пишет Politico.

Какие элементы TikTok вызвали претензии Еврокомиссии?

Среди проблемных элементов называют непрерывное листание ленты, автоматическое воспроизведение видео, пуш-уведомления и персонализированную систему рекомендаций. По мнению Еврокомиссии, эти механики постоянно стимулируют пользователей потреблять новый контент и снижают контроль над временем, проведенным в приложении.

В сообщении ЕК отмечается, что TikTok не провела надлежащей оценки рисков для физического и психологического здоровья пользователей. Особую угрозу такие дизайнерские решения могут представлять для несовершеннолетних и взрослых из уязвимых групп. Постоянное "вознаграждение" новыми видео, по оценке регулятора, переводит пользователей в состояние так называемого автопилота.

Как пишет Techxplore, отдельное внимание уделили отсутствию эффективных предохранителей против чрезмерного использования. По заключению расследования, TikTok не внедрил достаточных индикаторов, которые бы показывали, сколько времени пользователи, в частности дети, проводят в приложении поздно вечером или как часто открывают его в течение дня.

Имеющиеся инструменты контроля экранного времени и функции родительского надзора в Еврокомиссии считают недостаточными. Регулятор убежден, что они не обеспечивают надлежащей защиты от компульсивного потребления контента.

На этом этапе ЕК считает, что компании необходимо изменить базовый дизайн платформы. Среди возможных шагов называют ограничение непрерывного скроллинга после определенного времени, введение перерывов от экрана, в частности в ночной период, а также корректировка работы алгоритмов рекомендаций.

После обнародования предварительных выводов TikTok будет иметь возможность предоставить письменный ответ и выдвинуть свои контраргументы. Параллельно Еврокомиссия планирует консультации с Европейским советом по вопросам цифровых услуг.

Если предварительные выводы будут подтверждены, Еврокомиссия может принять окончательное решение о нарушении законодательства, что откроет путь к наложению штрафа на платформу.