Microsoft 365 приготовиться: ЕС готовит свою альтернативу под названием Euro-Office

Европейские технологические компании объединились для создания собственного офисного пакета Euro-Office. Проект должен уменьшить зависимость от американских сервисов и предложить суверенное решение для организаций.

Группа европейских компаний и организаций объявила о запуске нового офисного пакета под названием Euro-Office. Проект позиционируют как альтернативу популярным решениям вроде Microsoft 365 и Google Workspace, но с акцентом на технологическую независимость. Об этом пишет Techradar.

Зачем Европе собственный офисный пакет?

К инициативе присоединились несколько крупных игроков, среди которых IONOS, Nextcloud, XWiki и другие компании и сообщества. Они планируют создать открытую платформу, к которой смогут участвовать как бизнесы, так и независимые разработчики.

Euro-Office базируется не с нуля – это форк проекта ONLYOFFICE. Решение развивать собственную ветку объясняют несколькими причинами: проблемами с принятием изменений в коде, противоречивыми продуктовыми решениями, недостаточной прозрачностью, закрытыми мобильными приложениями и беспокойством о происхождении проекта.

Новый пакет будет включать базовые инструменты – текстовые документы, таблицы и презентации. Разработчики обещают знакомый интерфейс, чтобы пользователям было легко перейти из других сервисов. В то же время ключевое отличие – управление и контроль со стороны европейских структур, а не международных корпораций.

Проект ориентирован прежде всего на государственные учреждения, образовательный сектор и бизнес, где вопросы безопасности и суверенитета данных имеют критическое значение. По словам руководителя IONOS Achim Weiß, Европа годами полагалась на американское программное обеспечение, что создает риски зависимости.

Гендиректор Nextcloud также подчеркнул, что все необходимые технологии для такого продукта уже существуют, но ранее не было единой инициативы, которая бы объединила их в полноценное решение.

Как пишет Computerworld, сейчас доступна тестовая версия Euro-Office, а разработчики собирают отзывы, проверяют совместимость форматов и совершенствуют функциональность. Полноценный релиз версии 1.0 ожидается уже летом 2026 года.

В более широком контексте этот проект является частью стремления Европы уменьшить зависимость от крупных технологических компаний из США и усилить собственную цифровую экосистему.