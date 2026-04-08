ФБР настойчиво просит пользователей iPhone и Android не скачивать эти приложения

ФБР опубликовало предупреждение о мобильных приложениях, которые могут представлять риск для персональных данных. Речь идет прежде всего о программах, созданных иностранными компаниями, в частности из Китая, но конкретные названия не указаны.

31 марта ФБР обнародовало официальное сообщение, посвященное рискам для безопасности данных, связанным с мобильными приложениями иностранного происхождения. В документе не называются конкретные сервисы, однако акцент сделан на популярных приложениях, которые создаются и поддерживаются компаниями из других стран, особенно Китая. Об этом пишет BGR.

Что именно вызвало беспокойство ФБР?

В ведомстве объясняют, что такие приложения могут подпадать под действие китайского законодательства в сфере национальной безопасности. Это, по их словам, теоретически дает властям доступ к данным пользователей. Из-за отсутствия конкретики под предупреждение подпадает широкий спектр популярных программ – от игр до маркетплейсов.

Отдельно ФБР обратило внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о потенциальных рисках. Среди очевидных – установка приложений с неизвестных сайтов, ведь они могут содержать вредоносное программное обеспечение. Именно таким способом ранее распространялись вирусы, что заражали устройства на Android.

Впрочем, есть и менее очевидные факторы. Например, функция приглашения друзей или доступ к контактам. По словам ФБР, стандартные разрешения часто открывают разработчикам доступ к значительному объему информации – от имен и электронных адресов до номеров телефонов и физических адресов из телефонной книги. Особенно чувствительной является информация о контактах, ведь она может касаться людей, которые даже не пользуются этим приложением.

Также важным является вопрос хранения данных. Они могут оставаться на устройстве или передаваться на серверы, в частности за рубежом, где будут храниться столько, сколько решит разработчик. Обычно эта информация содержится в политике конфиденциальности, которую пользователи редко читают.

ФБР у себя на сайте советует придерживаться базовых правил безопасности: устанавливать только проверенные приложения, регулярно менять пароли, ограничивать передачу данных и внимательно читать условия использования. Последний пункт особенно важен, поскольку потенциально опасные положения могут быть скрыты в тексте соглашения.

В то же время предупреждение вызвало дискуссии. Часть экспертов считает, что акцент на Китае выглядит как продолжение так называемой теории китайской угрозы, которая не имеет четких доказательств и часто критикуется. Другие отмечают, что, несмотря на политический контекст, рекомендации по кибербезопасности остаются актуальными независимо от страны происхождения приложения.

В итоге, даже без конкретных названий, сообщение ФБР подчеркивает общую проблему – мобильные приложения могут собирать значительные объемы данных, и пользователям стоит внимательнее контролировать, какие разрешения они предоставляют.