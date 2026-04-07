Как могут назвать первый гибкий смартфон от Apple?

В течение длительного времени журналисты и аналитики называли будущую новинку iPhone Fold, однако свежие данные от известного инсайдера Digital Chat Station свидетельствуют об изменении стратегии брендирования. Apple якобы планирует использовать название iPhone Ultra для своего первого складного устройства в формате книги, пишет MacRumors.

Это решение выглядит логичным шагом в рамках имеющейся экосистемы, где приставка Ultra уже используется для наиболее продвинутых часов Apple Watch и мощных процессоров серии M1 и M3. К тому же конкуренты так называют свои лучшие модели. Более того, аналитики предполагают, что этот премиальный ярлык впоследствии может появиться также на MacBook с сенсорным экраном и новых моделях AirPods, оснащенных камерами.

Ожидается, что iPhone Ultra получит внешний дисплей размером от 5,3 до 5,5 дюйма, а внутренний гибкий экран будет иметь диагональ около 7,8 дюйма. Устройство будет оснащено фронтальными камерами, которые будут работать как в закрытом, так и в открытом состоянии, а на задней панели разместится двойная основная камера.

Интересно, что компания сознательно отказалась от формфактора раскладушки, который популярен среди многих конкурентов. Инженеры Apple пришли к выводу, что такой дизайн не создает уникальных и полезных сценариев использования, а лишь делает устройство компактнее в сложенном виде, одновременно ограничивая внутреннее пространство для аккумулятора и других компонентов.

Не все идет хорошо

Однако техническая сложность проекта уже привела к серьезным препятствиям на этапе разработки., Согласно данным издания Nikkei Asia, Apple столкнулась с неожиданными проблемами во время инженерных испытаний. Производственный цикл оказался намного сложнее, чем ожидалось, что заставило компанию предупредить поставщиков о возможном смещении графиков производства компонентов.

Если ранее аналитики Barclays и Bloomberg прогнозировали релиз на декабрь 2026 года, то теперь появились обоснованные опасения, что выход iPhone Ultra может быть отложен до 2027 года, пишет 9to5mac.

Такая задержка не станет чем-то новым для Apple. Компания уже практиковала раздельные запуски моделей, как это было с iPhone X в 2017 году, а позже с iPhone XR и iPhone 14 Plus. Вероятно, Apple хочет максимально увеличить производственные мощности для стандартных моделей iPhone 18 Pro, прежде чем запускать такой сложный продукт, как складной смартфон.

Сколько будет стоить новинка?

Цена нового гаджета также обещает быть рекордной, Начальная стоимость iPhone Ultra может составлять от 2 000 до 2 500 долларов. По предварительным утечкам из китайских социальных сетей, модель с максимальным объемом памяти в 1 терабайт будет стоить около 2 900 – 3 000 долларов.

В то же время некоторые эксперты выражают сомнения относительно уместности названия Ultra. Они указывают на то, что устройство может не получить систему Face ID под экраном или иметь меньшее количество камер по сравнению с флагманами линейки Pro, что несколько расходится с образом наиболее технологичного смартфона компании.