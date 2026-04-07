Як можуть назвати перший гнучкий смартфон від Apple?

Протягом тривалого часу журналісти та аналітики називали майбутню новинку iPhone Fold, проте свіжі дані від відомого інсайдера Digital Chat Station свідчать про зміну стратегії брендування. Apple нібито планує використовувати назву iPhone Ultra для свого першого складаного пристрою у форматі книжки, пише MacRumors.

Дивіться також У мережі з'явилось фото макета складаного iPhone: як виглядатиме флагман

Це рішення виглядає логічним кроком у межах наявної екосистеми, де приставка Ultra вже використовується для найбільш просунутих годинників Apple Watch та найпотужніших процесорів серії M1 та M3. До того ж конкуренти так називають свої найкращі моделі. Ба більше, аналітики припускають, що цей преміальний ярлик згодом може з'явитися також на MacBook із сенсорним екраном та нових моделях AirPods, оснащених камерами.

Очікується, що iPhone Ultra отримає зовнішній дисплей розміром від 5,3 до 5,5 дюйма, а внутрішній гнучкий екран матиме діагональ близько 7,8 дюйма. Пристрій буде оснащений фронтальними камерами, які працюватимуть як у закритому, так і у відкритому стані, а на задній панелі розміститься подвійна основна камера.

Цікаво, що компанія свідомо відмовилася від формфактора розкладачки, який популярний серед багатьох конкурентів. Інженери Apple дійшли висновку, що такий дизайн не створює унікальних і корисних сценаріїв використання, а лише робить пристрій компактнішим у складеному вигляді, водночас обмежуючи внутрішній простір для акумулятора та інших компонентів.

Не все йде добре

Проте технічна складність проєкту вже призвела до серйозних перешкод на етапі розробки., Згідно з даними видання Nikkei Asia, Apple зіткнулася з неочікуваними проблемами під час інженерних випробувань. Виробничий цикл виявився набагато складнішим, ніж очікувалося, що змусило компанію попередити постачальників про можливе зміщення графіків виробництва компонентів.

Якщо раніше аналітики Barclays та Bloomberg прогнозували реліз на грудень 2026 року, то тепер з'явилися обґрунтовані побоювання, що вихід iPhone Ultra може бути відкладений до 2027 року, пише 9to5mac.

Така затримка не стане чимось новим для Apple. Компанія вже практикувала роздільні запуски моделей, як це було з iPhone X у 2017 році, а пізніше з iPhone XR та iPhone 14 Plus. Ймовірно, Apple хоче максимально збільшити виробничі потужності для стандартних моделей iPhone 18 Pro, перш ніж запускати такий складний продукт, як складаний смартфон.

Скільки коштуватиме новинка?

Ціна нового гаджета також обіцяє бути рекордною, Початкова вартість iPhone Ultra може становити від 2 000 до 2 500 доларів. За попередніми витоками з китайських соціальних мереж, модель із максимальним обсягом пам'яті в 1 терабайт коштуватиме близько 2 900 – 3 000 доларів.

Водночас деякі експерти висловлюють сумніви щодо доречності назви Ultra. Вони вказують на те, що пристрій може не отримати систему Face ID під екраном або мати меншу кількість камер порівняно з флагманами лінійки Pro, що дещо розходиться з образом найбільш технологічного смартфона компанії.