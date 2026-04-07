Інсайдер Sonny Dickson опублікував зображення макетів майбутніх смартфонів Apple – серед них iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і перший складаний iPhone. Такі макети зазвичай використовують виробники аксесуарів для підготовки чохлів і інших продуктів ще до офіційного анонсу, тому вони мають досить точно відображати фінальний дизайн. Про це пише Macrumors.

Судячи зі знімків, моделі iPhone 18 Pro і Pro Max не зазнали радикальних змін у зовнішності. Єдина помітна відмінність – зменшений виріз Dynamic Island, що може вказувати на поступове вдосконалення фронтальної частини.

Натомість складаний iPhone отримав повністю новий дизайн. Пристрій виконаний у форм-факторі, схожому на паспорт – він складається горизонтально і не нагадує жоден попередній iPhone.

Раніше уявлення про цей гаджет базувалися на концептах і 3D-моделях, але нові макети вказують на деякі відмінності. Наприклад, на задній панелі немає характерного поділу корпусу, який зазвичай потрібен для бездротової зарядки. Це може означати, що вся задня частина виконана зі скла.

Також блок камери не займає всю ширину корпусу, як у деяких інших моделей Apple, а розташований лише на частині задньої панелі. Це ще одна деталь, яка підкреслює відмінність дизайну.

Як пише The Verge, за попередніми даними, складаний iPhone отримає внутрішній дисплей діагоналлю 7,8 дюйма зі співвідношенням сторін 4:3, подібним до планшетів iPad. Зовнішній екран становитиме близько 5,5 дюйма. Очікується також дуже тонкий корпус – приблизно 4,5 мм – із титановою рамкою.

Серед інших характеристик називають покращений дисплей із менш помітною складкою, сканер відбитків пальців Touch ID і стартову ціну на рівні близько 2000 доларів.

Усі три моделі – iPhone 18 Pro, Pro Max і складаний iPhone – можуть представити восени. Водночас останні витоки вказують, що складана версія ризикує затриматися через технічні складнощі.