ФБР наполегливо просить користувачів iPhone і Android не завантажувати ці застосунки
- ФБР попереджає про ризики мобільних застосунків іноземного походження, особливо з Китаю, які можуть збирати персональні дані користувачів.
- Рекомендується встановлювати лише перевірені додатки, регулярно змінювати паролі та уважно читати умови використання для захисту даних.
ФБР опублікувало попередження щодо мобільних застосунків, які можуть становити ризик для персональних даних. Йдеться передусім про програми, створені іноземними компаніями, зокрема з Китаю, але конкретні назви не вказані.
31 березня ФБР оприлюднило офіційне повідомлення, присвячене ризикам для безпеки даних, пов’язаним із мобільними застосунками іноземного походження. У документі не називаються конкретні сервіси, однак акцент зроблено на популярних додатках, які створюються та підтримуються компаніями з інших країн, особливо Китаю. Про це пише BGR.
Що саме викликало занепокоєння ФБР?
У відомстві пояснюють, що такі застосунки можуть підпадати під дію китайського законодавства у сфері національної безпеки. Це, за їхніми словами, теоретично дає владі доступ до даних користувачів. Через відсутність конкретики під попередження підпадає широкий спектр популярних програм – від ігор до маркетплейсів.
Окремо ФБР звернуло увагу на ознаки, які можуть свідчити про потенційні ризики. Серед очевидних – встановлення застосунків із невідомих сайтів, адже вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення. Саме таким способом раніше поширювалися віруси, що заражали пристрої на Android.
Втім, є й менш очевидні фактори. Наприклад, функція запрошення друзів або доступ до контактів. За словами ФБР, стандартні дозволи часто відкривають розробникам доступ до значного обсягу інформації – від імен та електронних адрес до номерів телефонів і фізичних адрес із телефонної книги. Особливо чутливою є інформація про контакти, адже вона може стосуватися людей, які навіть не користуються цим застосунком.
Також важливим є питання зберігання даних. Вони можуть залишатися на пристрої або передаватися на сервери, зокрема за кордоном, де зберігатимуться стільки, скільки вирішить розробник. Зазвичай ця інформація міститься в політиці конфіденційності, яку користувачі рідко читають.
ФБР у себе на сайті радить дотримуватися базових правил безпеки: встановлювати лише перевірені застосунки, регулярно змінювати паролі, обмежувати передачу даних і уважно читати умови використання. Останній пункт особливо важливий, оскільки потенційно небезпечні положення можуть бути приховані в тексті угоди.
Водночас попередження викликало дискусії. Частина експертів вважає, що акцент на Китаї виглядає як продовження так званої теорії китайської загрози, яка не має чітких доказів і часто критикується. Інші зазначають, що, попри політичний контекст, рекомендації щодо кібербезпеки залишаються актуальними незалежно від країни походження застосунку.
У підсумку, навіть без конкретних назв, повідомлення ФБР підкреслює загальну проблему – мобільні застосунки можуть збирати значні обсяги даних, і користувачам варто уважніше контролювати, які дозволи вони надають.