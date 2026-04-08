31 березня ФБР оприлюднило офіційне повідомлення, присвячене ризикам для безпеки даних, пов’язаним із мобільними застосунками іноземного походження. У документі не називаються конкретні сервіси, однак акцент зроблено на популярних додатках, які створюються та підтримуються компаніями з інших країн, особливо Китаю. Про це пише BGR.

Що саме викликало занепокоєння ФБР?

У відомстві пояснюють, що такі застосунки можуть підпадати під дію китайського законодавства у сфері національної безпеки. Це, за їхніми словами, теоретично дає владі доступ до даних користувачів. Через відсутність конкретики під попередження підпадає широкий спектр популярних програм – від ігор до маркетплейсів.

Окремо ФБР звернуло увагу на ознаки, які можуть свідчити про потенційні ризики. Серед очевидних – встановлення застосунків із невідомих сайтів, адже вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення. Саме таким способом раніше поширювалися віруси, що заражали пристрої на Android.

Втім, є й менш очевидні фактори. Наприклад, функція запрошення друзів або доступ до контактів. За словами ФБР, стандартні дозволи часто відкривають розробникам доступ до значного обсягу інформації – від імен та електронних адрес до номерів телефонів і фізичних адрес із телефонної книги. Особливо чутливою є інформація про контакти, адже вона може стосуватися людей, які навіть не користуються цим застосунком.

Також важливим є питання зберігання даних. Вони можуть залишатися на пристрої або передаватися на сервери, зокрема за кордоном, де зберігатимуться стільки, скільки вирішить розробник. Зазвичай ця інформація міститься в політиці конфіденційності, яку користувачі рідко читають.

ФБР у себе на сайті радить дотримуватися базових правил безпеки: встановлювати лише перевірені застосунки, регулярно змінювати паролі, обмежувати передачу даних і уважно читати умови використання. Останній пункт особливо важливий, оскільки потенційно небезпечні положення можуть бути приховані в тексті угоди.

Водночас попередження викликало дискусії. Частина експертів вважає, що акцент на Китаї виглядає як продовження так званої теорії китайської загрози, яка не має чітких доказів і часто критикується. Інші зазначають, що, попри політичний контекст, рекомендації щодо кібербезпеки залишаються актуальними незалежно від країни походження застосунку.

У підсумку, навіть без конкретних назв, повідомлення ФБР підкреслює загальну проблему – мобільні застосунки можуть збирати значні обсяги даних, і користувачам варто уважніше контролювати, які дозволи вони надають.