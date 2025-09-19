Фотографировать луну на iPhone сложнее, чем кажется: камера смартфона не имеет такого зума и ручных настроек, как профессиональная техника. Но с правильными приемами можно получить четкое и эффектное фото, которое украсит Instagram.

iPhone часто превращает луну в яркое пятно из-за автоматической обработки ночных кадров. Чтобы избежать этого, стоит подготовить камеру. Как именно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Как сделать четкое фото луны на iPhone

Перед съемкой выключите вспышку и Live Photos, установите максимальное качество фото в настройках.

В Камере увеличьте зум до максимального оптического предела (2x, 3x, 5x или 8x в моделях Pro), нажмите на месяц для фокусировки, а затем удерживайте, чтобы включить AE/AF Lock. Снизьте экспозицию движением пальца вниз по иконке солнца и сделайте снимок, держа iPhone неподвижно или используя штатив.

Альтернативный метод - видео. Включите съемку в формате 4K 60 fps, наведите камеру на луну, зафиксируйте фокус и экспозицию, снимите несколько секунд, а затем сохраните кадр из видео как фото. Для лучшего результата используйте штатив или стабилизатор.

Как сделать четкое фото луны

Также обращайте внимание на условия съемки. Чем меньше посторонних источников света, тем выразительнее получится луна.

Процедуру можно повторять во время разных фаз - от тонкого серпа до полнолуния.

Что происходит с нашим Солнцем?

Стоит обратить внимание на то, что, пока мы любуемся луной, наше Солнце почему-то снова становится более активным.

Текущий 25-й солнечный цикл оказался мощнее прогнозов, что делает Землю более уязвимой к геомагнитным возмущениям.

Этот процесс выходит за пределы известных 11-летних циклов и заставляет ученых пересматривать свои представления о поведении Солнца.

Такое поведение имеет прямые последствия для нашей планеты. Усиление солнечной активности приводит к сжатию магнитного поля Земли, которое защищает нас от вредного космического излучения.