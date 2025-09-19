Фотографувати місяць на iPhone складніше, ніж здається: камера смартфона не має такого зуму й ручних налаштувань, як професійна техніка. Але з правильними прийомами можна отримати чітке й ефектне фото, яке прикрасить Instagram.

iPhone часто перетворює місяць на яскраву пляму через автоматичну обробку нічних кадрів. Щоб уникнути цього, варто підготувати камеру. Як саме, розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Як зробити чітке фото місяця на iPhone

Перед зйомкою вимкніть спалах і Live Photos, встановіть максимальну якість фото в налаштуваннях.

У Камері збільште зум до максимальної оптичної межі (2x, 3x, 5x або 8x у моделях Pro), натисніть на місяць для фокусування, а потім утримуйте, щоб увімкнути AE/AF Lock. Знизьте експозицію рухом пальця вниз по іконці сонця та зробіть знімок, тримаючи iPhone нерухомо або використовуючи штатив.

Альтернативний метод — відео. Увімкніть зйомку у форматі 4K 60 fps, наведіть камеру на місяць, зафіксуйте фокус і експозицію, зніміть кілька секунд, а потім збережіть кадр із відео як фото. Для кращого результату використовуйте штатив або стабілізатор.

Як зробити чітке фото місяця / BGR

Також звертайте увагу на умови зйомки. Чим менше сторонніх джерел світла, тим виразніше вийде місяць.

Процедуру можна повторювати під час різних фаз — від тонкого серпа до повного місяця.

Що відбувається з нашим Сонцем?

Варто звернути увагу на те, що, поки ми милуємось Місяцем, наше Сонце чомусь знову стає активнішим.

Поточний 25-й сонячний цикл виявився потужнішим за прогнози, що робить Землю вразливішою до геомагнітних збурень.

Цей процес виходить за межі відомих 11-річних циклів і змушує вчених переглядати свої уявлення про поведінку Сонця.

Така поведінка має прямі наслідки для нашої планети. Посилення сонячної активності призводить до стиснення магнітного поля Землі, яке захищає нас від шкідливого космічного випромінювання.