Открытие в пещере может изменить правила поиска жизни в космосе

В глубинах Карлсбадских пещер в США ученые обнаружили микробы, которые осуществляют фотосинтез в полной темноте. Они используют ближний инфракрасный свет вместо видимого. Это открытие может изменить критерии поиска жизни на экзопланетах, особенно возле красных карликов.

Биолог пещер Гейзел Бартон из Университета Алабамы более двух десятилетий исследует микробную жизнь под землей. Но даже ее удивила экспедиция в пещерную систему в национальном парке Карлсбадские пещеры. Под скалистыми каньонами пустыни Чиуауа здесь расположена сеть из 119 пещер, сформировавшихся миллионы лет назад из-за растворения известняка серной кислотой. Об этом пишет ВВС.

Как фотосинтез в темноте меняет поиск внеземной жизни?

Вместе с микробиологом Ларсом Берендтом из Уппсальского университета она отправилась за пределы туристических маршрутов. В полной темноте, где не видно даже руки перед лицом, исследователи направили свет фонаря на стену и увидели ярко-зеленую биопленку. Анализ показал: это цианобактерии – организмы, которые обычно зависят от солнечного света.

Казалось бы, в глубине пещеры фотосинтез невозможен. Растения и большинство цианобактерий используют хлорофилл a, который работает в видимом спектре до 700 нм. Однако пещерные микроорганизмы оказались другими. Они имеют хлорофилл d и f, что позволяет поглощать ближний инфракрасный свет – до 780 нм.

Как пишет Appn, известняк почти полностью поглощает видимый свет, но отражает ближний инфракрасный. По измерениям команды, в самых глубоких частях пещеры концентрация такого излучения была в 695 раз выше, чем у входа. Именно там формировались самые большие колонии цианобактерий.

Исследователи проверили и другие отдаленные гроты парка и снова нашли фотосинтезирующие микробы. По словам Берендта, они не только выживают, а активно осуществляют фотосинтез в среде, изолированной в течение десятков миллионов лет.

От пещер до экзопланет

Идея жизни без Солнца не нова. Еще в 1890 году украинский микробиолог Сергей Виноградский описал хемосинтез – получения энергии из химических реакций. В 1996 году Хидеаки Мияшита открыл морскую цианобактерию Acaryochloris marina, способную использовать инфракрасный свет. А в 2018 году исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили подобные организмы в Йеллоустоне и прибрежных скалах Австралии.

Однако находка в Карлсбаде имеет особое значение для астробиологии. Большинство звезд в нашей галактике – это красные карлики, или звезды типа M. Они излучают преимущественно ближний инфракрасный свет. Раньше считалось,, что фотосинтез эффективен только до предела 700 нм, поэтому зона пригодности к жизни вокруг таких звезд считалась узкой.

Теперь предел можно пересмотреть. Если фотосинтез возможен при более длинных волнах и минимальном освещении, перечень потенциально обитаемых миров расширяется. Это важно для работы телескопов, в частности James Webb Space Telescope, которые анализируют свет, проходящий сквозь атмосферу экзопланет.

Когда планета проходит перед звездой, ее атмосфера поглощает определенные длины волн. По спектру можно определить наличие кислорода и других газов, что могут свидетельствовать о биологических процессах. По словам Бартон, природа редко создает кислород без участия жизни, поэтому его обнаружение стало бы весомым аргументом в пользу существования биосферы.

Бартон и Берендт подали предложение в NASA, чтобы определить минимальные уровни освещения и максимальные длины волн, при которых возможен фотосинтез. Это поможет сократить список целей для наблюдений с сотен миллиардов звезд до значительно меньшего количества перспективных кандидатов.

Таким образом, открытие в темных пещерах Нью-Мексико может заставить астрономов переосмыслить стратегию поиска жизни – и направить телескопы туда, где раньше ее не искали.