Фрагмент кометы взорвался в земной атмосфере ярким зеленым светом

Над Великими озерами в Северной Америке, что на границе США и Канады, вспыхнул яркий зеленый огненный шар. Событие зафиксировали многочисленные видеокамеры, а ученые теперь предполагают, что это был небольшой фрагмент кометы, который вошел в атмосферу и сгорел. Метеор был заметен на расстоянии сотен километров, его наблюдали жители по меньшей мере четырех штатов и нескольких канадских провинций.

Почему небесный объект был зеленым?

Метеор, который появился в небе над Мичиганом, Висконсином и Индианой, а также был заметен на расстоянии до 550 километров в городе Ланкастер, Огайо, не был частью ни одного активного метеорного потока. Представители NASA заявили, что эта вспышка была вызвана маленьким фрагментом кометы и не связана, например, с потоком Леониды, который активно действует в ноябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Благодаря своей яркости этот объект классифицировали как болид. По данным Американского метеорологического общества (AMS), болиды иногда приобретают зеленую окраску из-за высокой концентрации металлов, таких как никель. Обычно, чем быстрее движется метеороид, тем более насыщенные цвета он создает.

Другие элементы также могут создавать различные цвета: например, натрий окрашивает болид в ярко-желтый, а магний – в сине-белый цвет.

Группа Michigan Storm Chasers зафиксировала быстрое движение объекта и его огненный спуск с помощью своих камер. Позже NASA, используя видео и другие свидетельства, отследило траекторию полета.

Объект стал видимым на высоте 100 километров над озером Габбард.

После этого он пролетел еще 132 километра со скоростью почти 159 000 километров в час.

В конце концов, фрагмент кометы распался в атмосфере на высоте 74 километра над озером Гурон.

Как отметили в AMS, о метеоре сообщили по меньшей мере 47 человек в Соединенных Штатах.

