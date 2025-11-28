Фрагмент кометы взорвался в земной атмосфере ярким зеленым светом
- Яркий зеленый метеор вспыхнул над Великими озерами, вызванный фрагментом кометы, сгоревшим в атмосфере.
- Болид двигался со скоростью почти 159 000 км/ч и распался на высоте 74 км над озером Гурон.
Над Великими озерами в Северной Америке, что на границе США и Канады, вспыхнул яркий зеленый огненный шар. Событие зафиксировали многочисленные видеокамеры, а ученые теперь предполагают, что это был небольшой фрагмент кометы, который вошел в атмосферу и сгорел. Метеор был заметен на расстоянии сотен километров, его наблюдали жители по меньшей мере четырех штатов и нескольких канадских провинций.
Почему небесный объект был зеленым?
Метеор, который появился в небе над Мичиганом, Висконсином и Индианой, а также был заметен на расстоянии до 550 километров в городе Ланкастер, Огайо, не был частью ни одного активного метеорного потока. Представители NASA заявили, что эта вспышка была вызвана маленьким фрагментом кометы и не связана, например, с потоком Леониды, который активно действует в ноябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.
Смотрите также Что-то неизвестное столкнулось с самолетом на высоте 10 тысяч километров: подозревают метеор
Благодаря своей яркости этот объект классифицировали как болид. По данным Американского метеорологического общества (AMS), болиды иногда приобретают зеленую окраску из-за высокой концентрации металлов, таких как никель. Обычно, чем быстрее движется метеороид, тем более насыщенные цвета он создает.
Метеор видно в левом нижнем углу: видео
Другие элементы также могут создавать различные цвета: например, натрий окрашивает болид в ярко-желтый, а магний – в сине-белый цвет.
Группа Michigan Storm Chasers зафиксировала быстрое движение объекта и его огненный спуск с помощью своих камер. Позже NASA, используя видео и другие свидетельства, отследило траекторию полета.
- Объект стал видимым на высоте 100 километров над озером Габбард.
- После этого он пролетел еще 132 километра со скоростью почти 159 000 километров в час.
- В конце концов, фрагмент кометы распался в атмосфере на высоте 74 километра над озером Гурон.
Как отметили в AMS, о метеоре сообщили по меньшей мере 47 человек в Соединенных Штатах.
Метеор появляется чуть правее центральной части кадра: видео
Похожие зеленые болиды уже наблюдались в мире. Например:
- В июле 2022 года зеленый огненный шар пролетел над Новой Зеландией.
- Другой зеленый болид в ноябре 2022 года упал в озеро Онтарио. Объект был одним из самых маленьких астероидов, когда-либо зафиксированных, его ширина составляла всего 40 – 60 сантиметров.
- В июле 2024 года большой зеленый метеор пролетел над Турцией и Крымом.