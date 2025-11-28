Фрагмент комети вибухнув у земній атмосфері яскравим зеленим світлом

Над Великими озерами у Північній Америці, що на кордоні США та Канади, спалахнула яскрава зелена вогняна куля. Подію зафіксували численні відеокамери, а науковці тепер припускають, що це був невеликий фрагмент комети, який увійшов до атмосфери й згорів. Метеор був помітний на відстані сотень кілометрів, його спостерігали жителі щонайменше чотирьох штатів та кількох канадських провінцій.

Чому небесний об’єкт був зеленим?

Метеор, який з’явився в небі над Мічиганом, Вісконсином та Індіаною, а також був помітний на відстані до 550 кілометрів у місті Ланкастер, Огайо, не був частиною жодного активного метеорного потоку. Представники NASA заявили, що цей спалах був спричинений маленьким фрагментом комети і не пов’язаний, наприклад, з потоком Леоніди, який активно діє у листопаді, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Щось невідоме зіткнулося з літаком на висоті 10 тисяч кілометрів: підозрюють метеор

Завдяки своїй яскравості цей об’єкт класифікували як болід. За даними Американського метеорологічного товариства (AMS), боліди іноді набувають зеленого забарвлення через високу концентрацію металів, таких як нікель. Зазвичай, чим швидше рухається метеороїд, тим більш насичені кольори він створює.

Метеор видно у лівому нижньому кутку: відео

Інші елементи також можуть створювати різні кольори: наприклад, натрій забарвлює болід у яскраво-жовтий, а магній – у синьо-білий колір.

Група Michigan Storm Chasers зафіксувала швидкий рух об’єкта та його вогненний спуск за допомогою своїх камер. Пізніше NASA, використовуючи відео та інші свідчення, відстежило траєкторію польоту.

Об’єкт став видимим на висоті 100 кілометрів над озером Габбард.

Після цього він пролетів ще 132 кілометри зі швидкістю майже 159 000 кілометрів на годину.

Зрештою, фрагмент комети розпався в атмосфері на висоті 74 кілометри над озером Гурон.

Як зазначили в AMS, про метеор повідомили щонайменше 47 людей У Сполучених Штатах.

Метеор з'являється трохи правіше центральної частини кадру: відео

Схожі зелені боліди вже спостерігалися у світі. Наприклад: