Зелений метеор зафіксували в небі над Анкарою, а також в Стамбулі, Бурсі та інших населених пунктах Туреччини. Крім цього, його бачили в окупованих Судаку та Сімферополі.
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Кадри красивого явища
Люди, яким пощастило побачити яскраве зелене світило в небі, опублікували відео в соціальних мережах.
Хоч це явище не є рідкістю для Землі, щоразу воно викликає неабиякий ажіотаж. Адже кожна метеорна подія унікальна і візуально сильно вражає. А людей, які застали це явище наживо, можна сміливо назвати щасливцями.
Зелений метеор над Туреччиною: дивіться відео
Зелений метеор над Кримом: відео з Судака
Чому метеори бувають різних кольорів
Турецьке космічне агентство в соцмережі Х зазначило, що колір світіння, із яким метеор входить в атмосферу Землі, залежить від кількох факторів:
- хімічного складу метеора,
- його швидкості
- і газів, присутніх в земній атмосфері.
Так, різні гази в атмосфері можуть випромінювати певні кольори, взаємодіючи з матеріалом метеороїда під час його випаровування. Наприклад, атоми кисню та азоту створюють червоні кольори.
Зелені метеори теж не є рідкісними – їхній колір зумовлений горінням магнію.
Натрій може створювати яскравий оранжево-жовтий колір, магній може створювати зелений або синій відтінки, а іонізований кальцій (Ca+) може створювати фіолетовий колір. Ці елементи, виявлені в метеорі, є важливим фактором у формуванні кольорів, які спостерігаються під час входу в атмосферу,
– повідомляє Турецьке космічне агентство.
Вчені зауважили, що метеори, які рухаються швидше, створюють яскравіші та барвистіші зображення. Також має значення розмір небесного тіла. Більші метеороїди можуть виділяти більше енергії на вході в атмосферу, створюючи більш інтенсивні кольори.