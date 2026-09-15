Новые открытые наушники Samsung сменили название и получили ряд интересных функций

Новая утечка информации раскрыла подробности о будущих наушниках открытого типа от Samsung. Гаджет сменил название с Galaxy Buds Able на Galaxy Buds On и будет поддерживать управление с помощью жестов головы.

Новые подробности и изменение названия

Как сообщает издание TechRadar, в приложении Samsung Buds Manager обнаружили новые упоминания о неанонсированных наушниках южнокорейского бренда. Ранее в коде приложения Galaxy Wearable устройство фигурировало под названием Galaxy Buds Able, однако теперь компания переименовала его в Galaxy Buds On.

Искусственный интеллект и управление жестами головы

Обновленная информация указывает на то, что новые клипсообразные наушники позаимствуют функцию отслеживания движений головы, которую Samsung запустила в начале 2026 года в устройствах Galaxy Buds 4 Pro. Благодаря этому пользователи смогут кивком или покачиванием головы принимать или отклонять входящие звонки.



Galaxy Buds On будут выглядеть так. Динамик вставляется в ухо, а остальная часть крепится клипсой на ухе, благодаря чему наушники держатся значительно лучше, чем другие / Изображение SammyGuru

Для решения главной проблемы открытых наушников – потери детализации звука из-за отсутствия плотного прилегания – разработчики предусмотрели технологии Volume Boost и Auto Volume. Функция Auto Volume автоматически повышает громкость в шумных местах, компенсируя отсутствие активного шумоподавления.

Кроме того, устройство получило поддержку искусственного интеллекта. Пользователи смогут вызывать голосовых помощников Gemini или Bixby с помощью фразы или прикосновения. Также инженеры реализовали возможность мгновенно записывать голосовые заметки с помощью сенсорного жеста.

Когда ожидать выхода гаджета

Точную дату выхода компания пока не объявила. Инсайдеры указывают на возможный релиз в октябре вместе с новыми планшетами Samsung. В то же время существует вероятность, что производитель отложит выход устройства до 2027 года, когда также ожидается премьера полноразмерных наушников бренда.