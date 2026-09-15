Нові деталі та зміна назви

Як повідомляє видання TechRadar, у додатку Samsung Buds Manager знайшли нові згадки про неанонсовані навушники південнокорейського бренду. Раніше в коді додатка Galaxy Wearable пристрій фігурував під назвою Galaxy Buds Able, однак тепер компанія перейменувала його на Galaxy Buds On.

Штучний інтелект та керування жестами голови

Оновлена інформація вказує на те, що нові кліпсоподібні навушники запозичать функцію трекінгу рухів голови, яку Samsung запустила на початку 2026 року в пристроях Galaxy Buds 4 Pro. Завдяки цьому користувачі зможуть кивком або хитанням голови приймати чи відхиляти вхідні дзвінки.



Galaxy Buds On виглядатимуть так. Динамік заходить у вухо, а інша частина кліпсою кріпиться на вусі, завдяки чому навушники тримаються значно краще, ніж інші формфактори / Зображення SammyGuru

Для розв'язання головної проблеми відкритих навушників – втрати деталізації звуку через відсутність щільного прилягання – розробники передбачили технології Volume Boost та Auto Volume. Функція Auto Volume автоматично піднімає гучність у шумних місцях, компенсуючи відсутність активного шумозаглушення.

Окрім цього, пристрій отримав підтримку штучного інтелекту. Користувачі зможуть викликати голосових помічників Gemini або Bixby за допомогою фрази чи дотику. Також інженери створили можливість миттєво записувати голосові нотатки за допомогою сенсорного жесту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли очікувати на реліз гаджета

Точну дату виходу компанія поки не оголосила. Інсайдери вказують на можливий реліз у жовтні разом із новими планшетами Samsung. Водночас існує ймовірність, що виробник відкладе вихід пристрою до 2027 року, коли також очікують прем'єру повнорозмірних навушників бренду.