Это именно то, что вам нужно: что известно о функции Gboard Rambler, которая погубит с десяток стартапов

12 мая 2026 года корпорация Google объявила о переходе мобильной операционной системы Android к новой концепции проактивного искусственного интеллекта. Одним из самых заметных инструментов этого обновления стала функция Gboard Rambler, которая будет интегрирована в фирменную клавиатуру и будет работать на базе моделей Gemini.

Что такое Gboard Rambler и почему Google его создала

Gboard Rambler кардинально меняет представление о том, как смартфон должен воспринимать человеческий голос. Если традиционные системы диктовки пытались буквально записать каждое произнесенное слово, то Rambler рассматривает устную речь как семантический подсказку для искусственного интеллекта, пишет 24 Канал.

Разработчики создали эту технологию, чтобы решить проблему "грязной" речи: когда мы говорим, то часто заикаемся, повторяемся или меняем мысль прямо посреди фразы. Вместо того чтобы заставлять пользователя быть идеальным диктором, Google позволяет ему "быть собой".

Rambler собирает хаотичный поток слов и преобразует его в структурированный, грамматически правильный текст. Это делает голосовой ввод удобным даже для тех, кто раньше избегал его из-за необходимости последующего ручного редактирования.

Как Rambler превращает "болтовню" в нормальный текст

Секрет эффективности системы заключается в том, что Rambler не выводит текст на экран в режиме реального времени. Во время диктовки пользователь видит только анимированную волну на панели подсказок Gboard. Это помогает не отвлекаться на возможные ошибки распознавания, которые ИИ исправит позже. Только после того, как вы нажмете на значок галочки, очищенный и отформатированный текст появится в поле ввода.

Алгоритмы автоматически удаляют слова-паразиты вроде "э-э-э", "ну", "типа" и убирают нежелательные паузы. Система настолько умная, что понимает изменение намерений. Например, если вы диктуете список продуктов и вдруг говорите: "Ой, нет, яблоки не нужны, вычеркни", Rambler просто не добавит яблоки в окончательный вариант текста.

Gemini внутри Gboard: что способен делать искусственный интеллект Rambler

В основе Rambler лежат мультиязычные модели Gemini, которые позволяют системе не только исправлять ошибки, но и понимать контекст и выполнять сложные команды. Пользователь может попросить клавиатуру изменить стиль сообщения на более официальный, сократить текст или добавить уместные эмодзи.

Одной из лучших особенностей стала поддержка смешения языков. ИИ понимает, когда человек переключается с одного языка на другой прямо посреди предложения, и корректно транскрибирует такую смесь, соблюдая правила орфографии обоих языков.

В настоящее время система поддерживает арабский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский, русский и несколько индийских языков. Можно ожидать, что другие языки, в том числе и украинский, появятся позже.

Конфиденциальность, словарь и настройки Rambler

Google уделила большое внимание безопасности: аудиоданные обрабатываются исключительно для создания транскрипции и не хранятся на серверах компании. Все процессы происходят либо локально на устройстве, либо в защищенной облачной среде Private AI Compute.

В настройках Gboard пользователи могут выбирать между двумя режимами: Standard (традиционное дословное диктование) и Rambler (интеллектуальная обработка). Также появились новые опции для персонализации. Система может использовать данные из вашего личного словаря для лучшего распознавания имен или брендов. Отдельно в бета-версиях была замечена функция "Rambler Dictionary", которая позволяет инструменту самостоятельно изучать новые слова, которые вы часто используете во время разговора.

Когда Rambler появится на Android и кому будет доступен

Официальный релиз технологии состоялся 12 августа 2026 года вместе с презентацией линейки Pixel 11, а продажи устройств начнутся 20 августа. На данный момент функция является эксклюзивной для премиальных смартфонов Google, поскольку требует высокой аппаратной мощности: процессора Tensor G6 и не менее 12 гигабайт оперативной памяти.

Ожидается, что впоследствии Gemini Intelligence появится и на флагманах Samsung Galaxy, а позже – на более широком круге Android-устройств, включая часы и даже автомобили. Однако владельцы более старых моделей, таких как Pixel 9 Pro, пока остаются за бортом из-за несовместимости с новыми версиями Gemini Nano.

Конкуренция будет жестокой: Wispr Flow придется адаптироваться или погибнуть

Появление Rambler создает серьезную угрозу для сторонних приложений, таких как Wispr Flow или Typeless, которые в последнее время занимали нишу интеллектуального голосового ввода. Эти сервисы часто требуют подписки – например, Wispr Flow стоит 15 долларов в месяц за полный функционал.

Google же предложит аналогичные возможности непосредственно в клавиатуре, которая уже установлена на миллионах смартфонов. Это делает технологию бесплатной "в точке использования" для владельцев новых устройств.

Теперь сторонним разработчикам придется выигрывать за счет более высокой точности, лучшей поддержки офлайн-режима, уникальных гарантий конфиденциальности или придумывания большего количества уникальных функций.

Лимиты использования и автономный режим

Несмотря на то, что функция кажется безграничной, Google ввела определенные ограничения. В примечаниях к сервису указано, что Rambler подлежит ограничениям использования, хотя точные цифры суточных квот компания пока не раскрывает.

Rambler переключается в автономный режим после того, как пользователи достигают лимита,

– заявил представитель Google в ответе для издания Android Authority.

Когда лимит исчерпан или если на смартфоне пропадает интернет, система переходит в офлайн-режим. В таком случае вы по-прежнему сможете пользоваться преимуществами базовой пунктуации, использования больших букв и очистки текста от слов-паразитов. Однако сложные стилистические команды и глубокое редактирование с помощью голоса станут недоступны до момента восстановления соединения или обновления квоты. Как это будет работать на практике и какими будут квоты, пока неизвестно.