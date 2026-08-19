Що таке Gboard Rambler і навіщо Google його створила

Gboard Rambler кардинально змінює уявлення про те, як смартфон має сприймати людський голос. Якщо традиційні системи диктування намагалися буквально записати кожне вимовлене слово, то Rambler розглядає усне мовлення як семантичний промпт для штучного інтелекту, пише 24 Канал.

Розробники створили цю технологію, щоб розв'язати проблему "брудного" мовлення: коли ми говоримо, то часто запинаємося, повторюємося або змінюємо думку прямо посеред фрази. Замість того, щоб змушувати користувача бути ідеальним диктором, Google дозволяє йому "бути собою".

Rambler збирає хаотичний потік слів і перетворює його на структурований, граматично правильний текст. Це робить голосове введення зручним навіть для тих, хто раніше уникав його через необхідність подальшого ручного редагування.

Як Rambler перетворює "балаканину" на нормальний текст

Секрет ефективності системи полягає в тому, що Rambler не виводить текст на екран у реальному часі. Під час диктування користувач бачить лише анімовану хвилю на панелі підказок Gboard. Це допомагає не відволікатися на можливі помилки розпізнавання, які ШІ виправить пізніше. Лише після того, як ви натиснете на іконку галочки, очищений і відформатований текст з'явиться в полі введення.

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Алгоритми автоматично видаляють слова-паразити на кшталт "е-е-е", "ну", "типу" та прибирають небажані паузи. Система настільки розумна, що розуміє зміну намірів. Наприклад, якщо ви диктуєте список продуктів і раптом кажете: "Ой, ні, яблука не треба, викресли", Rambler просто не додасть яблука до фінального варіанту тексту.

Gemini всередині Gboard: що вміє штучний інтелект Rambler

В основі Rambler лежать мультимовні моделі Gemini, які дозволяють системі не лише виправляти помилки, а й розуміти контекст і виконувати складні команди. Користувач може попросити клавіатуру змінити стиль повідомлення на більш офіційний, зробити текст коротшим або додати доречні емодзі.

Однією з найкращих особливостей стала підтримка змішування мов. ШІ розуміє, коли людина перемикається з однієї мови на іншу прямо посеред речення, і коректно транскрибує таку суміш, дотримуючись правил орфографії обох мов.

Наразі система підтримує арабську, англійську, французьку, німецьку, італійську, японську, корейську, португальську, іспанську, російську та кілька індійських мов. Можна очікувати, що інші мови, в тому числі й українська, з'являться пізніше.

Конфіденційність, словник і налаштування Rambler

Google приділила значну увагу безпеці: аудіодані обробляються лише для створення транскрипції та не зберігаються на серверах компанії. Усі процеси відбуваються або локально на пристрої, або в захищеному хмарному середовищі Private AI Compute.

У налаштуваннях Gboard користувачі можуть обирати між двома режимами: Standard (традиційне дослівне диктування) та Rambler (інтелектуальна обробка). Також з'явилися нові опції для персоналізації. Система може використовувати дані з вашого особистого словника для кращого розпізнавання імен чи брендів. Окремо в бета-версіях помітили функцію "Rambler Dictionary", яка дозволяє інструменту самостійно вивчати нові слова, які ви часто використовуєте під час розмови.

Коли Rambler з'явиться на Android і кому буде доступний

Офіційний реліз технології відбувся 12 серпня 2026 року разом із презентацією лінійки Pixel 11, а продажі пристроїв стартують 20 серпня. Наразі функція є ексклюзивною для преміальних смартфонів Google, оскільки вимагає високої апаратної потужності: процесора Tensor G6 та щонайменше 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

Очікують, що згодом Gemini Intelligence з'явиться і на флагманах Samsung Galaxy, а пізніше – на ширшому колі Android-пристроїв, включаючи годинники та навіть автомобілі. Однак власники старіших моделей, як-от Pixel 9 Pro, поки залишаються за бортом через несумісність із новими версіями Gemini Nano.

Конкуренція буде убивчою: Wispr Flow доведеться адаптуватись або померти

Поява Rambler створює серйозну загрозу для сторонніх додатків, таких як Wispr Flow або Typeless, останнім часом займали нішу інтелектуального голосового введення. Ці сервіси часто вимагають підписки – наприклад, Wispr Flow коштує 15 доларів щомісяця за повний функціонал.

Google же запропонує аналогічні можливості безпосередньо в клавіатурі, яка вже встановлена на мільйонах смартфонів. Це робить технологію безкоштовною "в точці використання" для власників нових пристроїв.

Тепер стороннім розробникам доведеться вигравати за рахунок вищої точності, кращої підтримки офлайн-режиму, унікальних гарантій приватності або вигадування більшої кількості унікальних функцій.

Ліміти використання та автономний режим

Попри те, що функція здається безмежною, Google ввела певні обмеження. У примітках до сервісу вказано, що Rambler підлягає лімітам використання, хоча точні цифри добових квот компанія поки не розкриває.

Rambler перемикається в автономний режим після того, як користувачі досягають ліміту,

– заявив представник Google у відповіді для видання Android Authority.

Коли ліміт вичерпано або якщо на смартфоні зникає інтернет, система переходить в офлайн-режим. У такому разі ви все ще зможете користуватися перевагами базової пунктуації, вживання великих літер та очищення тексту від слів-паразитів. Проте складні стилістичні команди та глибоке редагування голосом стануть недоступними до моменту відновлення з'єднання або оновлення квоти. Як це працюватиме на практиці та якими будуть квоти, наразі невідомо.