Новый онлайн-инструмент позволяет увидеть, где находился ваш дом 320 миллионов лет назад

Внешний вид нашей планеты в далеком прошлом кардинально отличался от современных карт. Международная команда исследователей разработала интерактивную модель, которая помогает каждому желающему узнать, на какой широте находился его дом во времена существования суперконтинента Пангея.

Как работает технология отслеживания движения тектонических плит и что она рассказывает об истории нашей планеты?

Международная группа ученых под руководством профессора Утрехтского университета Доуве ван Гинсбергена представила онлайн-инструмент Paleolatitude.org. Этот сервис позволяет отследить путь любой точки на земном шаре сквозь эпохи, начиная от расцвета суперконтинента Пангея около 320 миллионов лет назад. В основе проекта лежит Утрехтская палеогеографическая модель, которая на сегодня является самой детальной реконструкцией сложных горных хребтов и исчезнувших тектонических плит, пишет 24 Канал.

Понимание того, где именно находились скалы миллионы лет назад, является критически важным для климатологов и палеобиологов. Поскольку широта определяет угол падения солнечных лучей, она является ключевым фактором формирования местного климата.

Например, ученые исследовали флору и фауну возрастом 245 миллионов лет в городе Винтерсвейк (Нидерланды) и обнаружили, что эти организмы жили в среде, похожей на современный Персидский залив. Это стало возможным не из-за глобального потепления, а потому, что территория Нидерландов тогда находилась на той же широте, что и современная Аравия, пишет IFLScience.

Технология реконструкции базируется на двух основных этапах:

Сначала ученые воссоздают взаимное движение плит, фактически "разворачивая" складчатые горные породы.

Затем всю модель нужно правильно разместить относительно полюсов. Для этого используется палеомагнетизм – изучение магнитного поля Земли, зафиксированного в древних породах.

Угол, образованный магнитным полем Земли и ее поверхностью, постепенно меняется от полюсов к экватору и, следовательно, связан с широтой. Многие горные породы содержат магнитные минералы, которые "записывали" направление магнитного поля в том месте, где порода формировалась. Используя это, мы можем определить, на какой широте образовалась такая порода,

– объяснил соавтор исследования Брам Ваес, научный сотрудник исследовательского института CEREGE в Экс-ан-Провансе

Что нового?

Версия 3.0 стала значительным шагом вперед, поскольку она впервые включила движения малых тектонических плит и так называемых "потерянных континентов", описано в исследовании на PLOS One.

Примером является Большая Адрия, которая отделилась от Северной Африки более 200 миллионов лет назад, а позже была поглощена горами Средиземноморья и Ближнего Востока.

Другой пример – Арголанд, отколовшийся от Западной Австралии около 155 миллионов лет назад и сейчас похоронен в высокогорьях Индонезии.

Профессор Доуве ван Гинсберген отмечает: "Это означает, что впервые доступна действительно глобальная модель, которая позволяет связать эти скалы с их оригинальными плитами, что с тех пор исчезли в мантии Земли. Теперь также можно проследить глобальный путь этих камней".

Гораздо больше пользы

Кроме геологических открытий, модель имеет большое значение для изучения биоразнообразия, отмечает EurekAlert. Анализируя окаменелости в складчатых породах, палеонтологи могут детально исследовать, как жизнь приспосабливалась к изменениям климата во время массового вымирания.

С новой моделью мы имеем гораздо большую уверенность, и наше понимание биоразнообразия смещается с одномерного – то есть только во времени – к трехмерному, охватывающему также и пространство. Это позволяет нам получить важные уроки по устойчивости биоразнообразия в настоящем,

– утверждает Эмилия Яроховская, палеонтолог из Утрехтского университета.

Сейчас модель охватывает период до 320 миллионов лет назад, но разработчики планируют расширить ее до времен Кембрийского взрыва – периода возникновения сложной жизни около 550 миллионов лет назад.

Сервис доступен для всех желающих, предлагая как простую визуализацию через клик на карте, так и расширенные функции для ученых, включая пакетную обработку больших наборов данных.

Вам также будет интересно узнать: какой была Земля 320 миллионов лет назад?

320 миллионов лет назад Земля находилась в середине так называемого каменноугольного периода – одного из самых характерных этапов палеозоя. Это была планета, которая выглядела одновременно знакомой и радикально чужой. Континенты еще не сформировали современную конфигурацию: значительная часть суши была собрана в большие массивы, в частности северная Лавразия и южная Гондвана, которые постепенно сближались и в будущем должны были образовать суперконтинент Пангею. Между ними существовали океаны и мелководные моря, часто затопляли континентальные окраины, пишет Encyclopedia Britannica.

Климат

Климат был неоднородным, но ключевая особенность – огромные тропические пояса. Значительная часть суши возле экватора была покрыта влажными болотистыми лесами. Это не были леса в современном понимании: вместо цветочных растений доминировали гигантские плауны, хвощи и папоротники, которые образовывали густые, почти непроходимые экосистемы. Именно эти леса впоследствии превратились в залежи каменного угля, из-за чего период и получил свое название, отмечает National Geographic.

Животный мир

Атмосфера тогда отличалась от современной – уровень кислорода был значительно выше, что позволяло существовать гигантским насекомым. Например, стрекозы имели размах крыльев более полуметра. На суше активно развивались амфибии, а также появлялись первые настоящие рептилии, которые начали осваивать сухие среды и стали важным эволюционным шагом к появлению динозавров в будущем.

Холодные регионы

В то же время Земля не была полностью теплой и стабильной. В южном полушарии, особенно на территориях Гондваны, существовали масштабные ледники. Это означает, что планета сочетала тропические болота у экватора и холодные, почти полярные условия на юге. Такая контрастность климата была связана с расположением континентов и глобальными атмосферными процессами.

В общем, Земля 320 миллионов лет назад была миром водно-болотных гигантов, медленной геологической перестройки и активной эволюции жизни. Это была эпоха, когда формировались ресурсы, которые человечество начнет массово использовать через сотни миллионов лет, и когда экосистемы выглядели радикально иначе – без цветов, без птиц и без млекопитающих, но уже с первыми шагами к современной биосфере.

Что мы знаем о суперконтиненте Пангея?

Суперконтинент Пангея – это одна из ключевых концепций геологии, которая объясняет, как выглядела Земля в далеком прошлом и почему современные материки расположены именно так. Речь идет о гигантском массиве суши, который объединял почти все континенты планеты в единое целое примерно от 300 до 200 миллионов лет назад, пишет USGS.

Идея Пангеи появилась в начале ХХ века, когда немецкий ученый Альфред Вегенер обратил внимание на то, что контуры материков будто "складываются" друг в друга, как пазл. Он предположил, что когда-то они были единым массивом, который впоследствии распался.

Современная наука подтвердила эту идею через теорию тектоники плит: континенты не статичны, они движутся по мантии и периодически собираются в суперконтиненты, а потом снова расходятся, пишет Encyclopedia Britannica.

Географически Пангея имела характерную С-образную форму и простиралась от северных до южных широт. Ее окружал глобальный океан Пантиаласса, а внутри существовало большое море – Тетис. Такая конфигурация сильно влияла на климат: побережья были влажными и теплыми, тогда как внутренние районы суперконтинента оставались сухими и даже пустынными из-за удаленности от океанов.

Формирование Пангеи произошло из-за постепенного столкновения древних континентов – в частности Гондваны (будущие Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида и Индия) и Лавразии (северные материки). Этот процесс сопровождался масштабными гореобразующими событиями и изменениями океанической циркуляции. В итоге возник единый массив суши, который существовал примерно 100 миллионов лет в стабильном виде.

Начало исчезновения

Распад Пангеи начался около 200 миллионов лет назад. Сначала она разделилась на два больших блока – Лавразию на севере и Гондвану на юге, а дальше эти массивы раскололись на современные континенты. Именно этот процесс привел к образованию Атлантического океана и формированию знакомой нам карты мира.

Важно, что Пангея была не просто географическим курьезом. Ее существование существенно повлияло на жизнь на Земле. Например, уменьшение мелководных морей и изменения циркуляции океанов могли способствовать массовому вымиранию в конце пермского периода – одному из самых масштабных в истории планеты. В то же время ее распад, наоборот, создал новые среды и изолировал популяции, что ускорило эволюцию и увеличило биоразнообразие.

Дальше будет

Пангея – это лишь один эпизод в так называемом "цикле суперконтинентов". Земная кора постоянно перестраивается, и подобные объединения континентов происходили неоднократно в прошлом и, вероятно, повторятся в будущем. Это означает, что современная карта мира – лишь временная конфигурация в долгой геологической истории планеты.