Где в космосе может быть жизнь: 7 главных мест Вселенной

Поиск внеземной жизни давно вышел за пределы фантастики. Астрономы уже выделили несколько планет и спутников, где есть вода, органические вещества и источники энергии. Именно эти факторы делают отдельные уголки Вселенной перспективными для астробиологии.

Современная астробиология сосредотачивается не только на поверхности планет, но и на скрытых океанах, атмосфере и химических процессах. По состоянию на 2025 год подтверждено более 6 тысяч экзопланет, и среди них выделяют несколько объектов, где условия могут быть пригодными для живых организмов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Times.

Какие места во Вселенной считают самыми перспективными для жизни?

Энцелад, спутник Сатурна. С южного полюса Энцелада выбрасываются мощные гейзеры воды со скоростью до 6 км/с. Они содержат органические молекулы и соли, что свидетельствует о наличии глобального океана под ледовой корой. Гидротермальная активность на дне этого океана может обеспечивать энергию для микробной жизни.

Европа, спутник Юпитера. Под слоем льда толщиной около 10 км скрыт океан глубиной до 100 км, который по объему воды превышает все океаны Земли вместе взятые. Наблюдения с помощью телескопа Hubble подтвердили существование водяных выбросов, что позволяет изучать состав океана без бурения.

Ганимед, спутник Юпитера. Самый большой спутник в Солнечной системе имеет подповерхностный океан толщиной до 150 км. Он контактирует с каменистым ядром, создавая соленость, магнитные поля и химические градиенты, которые могут служить источником энергии для простых форм жизни.

Титан, спутник Сатурна. Титан известен озерами из метана и этана и плотной азотной атмосферой. Химические процессы, обусловлены ультрафиолетовым излучением, образуют сложные органические молекулы. Ученые считают, что эти условия напоминают раннюю Землю до появления жизни.

Proxima Centauri b. Эта экзопланета массой примерно 1,27 массы Земли вращается вокруг ближайшей к нам звезды за 11,2 суток. Она находится в зоне, где возможна жидкая вода. Из-за приливного захвата на планете могут существовать полосы постоянных сумерек, пригодные для стабильных условий.

TRAPPIST-1e, f и g. Несколько каменистых планет в системе TRAPPIST-1 получают от 20 до 90 процентов солнечного света Земли. Они имеют стабильные орбитальные резонансы, что повышает вероятность сохранения воды на поверхности или под ней.

Церера, карликовая планета. Под поверхностью Цереры, в частности в районе криовулкана Ahuna Mons, ученые предполагают наличие соленого океана толщиной до 40 км. Данные спектрометрии указывают на органические соединения и соли аммония, что делает возможным существование микробной жизни.

Многие перспективные среды скрыты подо льдом. Подледные океаны Энцелада и Европы защищены от радиации и содержат воду, тепло и химическую энергию. Именно такие условия считаются благоприятными для жизни, подобной земным глубинным экосистемам. Будущие миссии, в частности Dragonfly и возможные посадочные аппараты для Европы, должны подробнее исследовать эти миры.

Какую роль играют экзопланеты?

Как пишет New Scientist, экзопланеты остаются ключевым направлением поиска. Среди них выделяют K2-18b с водяным паром и метаном в атмосфере, а также LHS 1140 b, которая вращается вокруг спокойной звезды и имеет плотную атмосферу. Наблюдения с помощью телескопа James Webb направлены на выявление возможных биомаркеров, в частности диметилсульфида.

Карликовые планеты, кометы и астероиды также важны для понимания происхождения жизни. На Церере криовулканизм выносит органику на поверхность, а кометы доставляют аминокислоты и другие сложные молекулы. Такие объекты могли сыграть ключевую роль в распространении строительных блоков жизни в Солнечной системе.

Для поиска биосигнатур используют спектроскопию, анализ атмосферы и пролеты сквозь шлейфы газов. Телескопы нового поколения смогут подавлять свет звезд, чтобы обнаруживать слабые сигналы от планет. Сочетание этих методов дает шанс найти жизнь даже в скрытых океанах или на далеких мирах.

Будущие исследования сосредоточатся на океанических мирах, экзопланетах в зонах пригодности и атмосферном анализе. Именно эти направления могут дать ответ на один из главных вопросов человечества – одиноки ли мы во Вселенной.