Де у космосі може бути життя: 7 головних місць Всесвіту

Пошук позаземного життя давно вийшов за межі фантастики. Астрономи вже виділили кілька планет і супутників, де є вода, органічні речовини та джерела енергії. Саме ці фактори роблять окремі куточки Всесвіту перспективними для астробіології.

Сучасна астробіологія зосереджується не лише на поверхні планет, а й на прихованих океанах, атмосфері та хімічних процесах. Станом на 2025 рік підтверджено понад 6 тисяч екзопланет, і серед них виділяють кілька об'єктів, де умови можуть бути придатними для живих організмів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Science Times.

Які місця у Всесвіті вважають найперспективнішими для життя?

Енцелад, супутник Сатурна. З південного полюса Енцелада викидаються потужні гейзери води зі швидкістю до 6 км/с. Вони містять органічні молекули та солі, що свідчить про наявність глобального океану під льодовою корою. Гідротермальна активність на дні цього океану може забезпечувати енергію для мікробного життя.

Європа, супутник Юпітера. Під шаром льоду товщиною близько 10 км прихований океан глибиною до 100 км, який за об'ємом води перевищує всі океани Землі разом узяті. Спостереження за допомогою телескопа Hubble підтвердили існування водяних викидів, що дозволяє вивчати склад океану без буріння.

Ганімед, супутник Юпітера. Найбільший супутник у Сонячній системі має підповерхневий океан товщиною до 150 км. Він контактує з кам'янистим ядром, створюючи солоність, магнітні поля та хімічні градієнти, які можуть слугувати джерелом енергії для простих форм життя.

Титан, супутник Сатурна. Титан відомий озерами з метану та етану і щільною азотною атмосферою. Хімічні процеси, зумовлені ультрафіолетовим випромінюванням, утворюють складні органічні молекули. Вчені вважають, що ці умови нагадують ранню Землю до появи життя.

Proxima Centauri b. Ця екзопланета масою приблизно 1,27 маси Землі обертається навколо найближчої до нас зорі за 11,2 доби. Вона перебуває в зоні, де можлива рідка вода. Через припливне захоплення на планеті можуть існувати смуги постійних сутінків, придатні для стабільних умов.

TRAPPIST-1e, f і g. Кілька кам'янистих планет у системі TRAPPIST-1 отримують від 20 до 90 відсотків сонячного світла Землі. Вони мають стабільні орбітальні резонанси, що підвищує ймовірність збереження води на поверхні або під нею.

Церера, карликова планета. Під поверхнею Церери, зокрема в районі кріовулкану Ahuna Mons, вчені припускають наявність солоного океану завтовшки до 40 км. Дані спектрометрії вказують на органічні сполуки та солі амонію, що робить можливим існування мікробного життя.

Багато перспективних середовищ приховані під льодом. Підлідні океани Енцелада та Європи захищені від радіації і містять воду, тепло та хімічну енергію. Саме такі умови вважаються сприятливими для життя, подібного до земних глибинних екосистем. Майбутні місії, зокрема Dragonfly і можливі посадкові апарати для Європи, мають детальніше дослідити ці світи.

Яку роль відіграють екзопланети?

Як пише New Scientist, екзопланети залишаються ключовим напрямом пошуку. Серед них виділяють K2-18b із водяною парою та метаном в атмосфері, а також LHS 1140 b, яка обертається навколо спокійної зорі та має щільну атмосферу. Спостереження за допомогою телескопа James Webb спрямовані на виявлення можливих біомаркерів, зокрема диметилсульфіду.

Карликові планети, комети й астероїди також важливі для розуміння походження життя. На Церері кріовулканізм виносить органіку на поверхню, а комети доставляють амінокислоти й інші складні молекули. Такі об'єкти могли відіграти ключову роль у поширенні будівельних блоків життя у Сонячній системі.

Для пошуку біосигнатур використовують спектроскопію, аналіз атмосфер і прольоти крізь шлейфи газів. Телескопи нового покоління зможуть пригнічувати світло зір, щоб виявляти слабкі сигнали від планет. Поєднання цих методів дає шанс знайти життя навіть у прихованих океанах або на далеких світах.

Майбутні дослідження зосередяться на океанічних світах, екзопланетах у зонах придатності та атмосферному аналізі. Саме ці напрямки можуть дати відповідь на одне з головних питань людства – чи самотні ми у Всесвіті.