Гарвардский физик заявляет, что "нашел Бога" на краю Вселенной

Бывший физик из Гарварда попытался совместить современную космологию с библейскими представлениями о Боге. В результате появилась гипотеза о конкретном месте во Вселенной, где якобы может находиться "божественная сущность". Идея звучит эффектно, но вызывает серьезные вопросы со стороны науки.

Можно ли связать Бога с космическим горизонтом?

Бывший гарвардский физик Майкл Гийен предложил предположение, что Бог может иметь физическое "место" во Вселенной. По его словам, эта точка расположена примерно за 439 миллиардов триллионов километров от Земли. Очевидно, что это не научное открытие и не гипотеза, которую признает академическое сообщество. Речь идет скорее о философско-религиозной интерпретации с использованием отдельных терминов из физики, пишет IFLScience.

Смотрите также Что такое темная материя и как ученые за ней охотятся

В основе рассуждений Гийена лежит понятие космического или событийного горизонта. Это граница наблюдаемой Вселенной, за которой свет объектов никогда не сможет достичь Земли. Причина проста: Вселенная расширяется, а пространство между нами и далекими галактиками увеличивается быстрее, чем свет способен его преодолеть.

В статичной Вселенной ситуация была бы другой. Со временем мы постепенно видели бы все больше далеких объектов, ведь свету просто нужно время, чтобы добраться до нас. Но реальная Вселенная не является статичной. Согласно закону Хаббла, чем дальше объект, тем быстрее он удаляется от нас. В определенной точке скорость этого удаления достигает скорости света.

Именно это расстояние Гийен и называет "космическим горизонтом", добавляя к нему божественный смысл. Он утверждает, что на этой границе время якобы останавливается, а значит, там не существует прошлого, настоящего и будущего. Далее он проводит параллель с Библией, где сказано, что небо недоступно для живых людей и является местом пребывания нематериальных, бессмертных существ.



Эта схема очень условно показывает границы наблюдаемой Вселенной, но за ними все не заканчивается. Дальше – такой же космос, пространство, звезды, галактики и планеты. Просто мы их не видим из-за того, что их свет до нас еще не дошел / Фото Калифорнийский технологический институт/Томас Джарретт

Почему все это неправда?

Проблема в том, что такая интерпретация противоречит современной космологии. В научных моделях время не "замирает" на космическом горизонте. События там происходят обычным образом, просто для наблюдателя с Земли они выглядят все медленнее из-за сильного красного смещения света. Это эффект наблюдения, а не реальная остановка времени.

Космический горизонт также не является физической стеной или особым местом в пространстве. Он зависит от точки наблюдения. Для гипотетических наблюдателей в далеких галактиках Земля и сама находится за их космическим горизонтом. Это не делает нашу планету сакральной или божественной.

В итоге утверждения Гийена, которые он с радостью высказал Fox News, сводятся к поэтической метафоре, а не к научному выводу. Он трактует наблюдательную границу Вселенной как физическую локацию и наделяет ее свойствами, которых она не имеет.